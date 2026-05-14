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L’ultimo ballo del Mercato Nero ad Atripalda

Pubblicato in data: 14/5/2026 alle ore:13:11 • Categoria: Cultura

Lultimo ballo del Mercato Nero
15/16 maggio Atripalda, Irpinia

Tutto passa.
Ed è forse proprio questo a dare valore a ciò che viviamo.

Il Mercato Nero chiude per sempre. Ma le esperienze vissute davvero non finiscono mai del tutto: cambiano forma, si trasformano, continuano ad agitarsi nelle persone che le hanno attraversate.

Quando – come APS Caos – abbiamo immaginato questo spazio sapevamo già che avrebbe avuto un tempo limitato. Era nella natura stessa del progetto. Eppure, in questi mesi, è successo qualcosa che va oltre qualsiasi programma: abbiamo dato unaltra occasione di essere vissuto a un luogo che, fino a quel momento, non aveva mai avuto una vita serale. Lo abbiamo riempito di musica, incontri, parole, immagini, sudore, confusione, affetto. Di rigenerazione umana.

Ci sarebbero mille modi per raccontare quello che è stato il Mercato Nero: le foto, i video, i concerti, le discussioni infinite, le notti lunghissime, le persone passate anche solo per unora e poi rimaste. Ma forse la cosa più importante è semplicemente averlo vissuto.

Per questo vogliamo finirla come labbiamo iniziata: insieme.

Il 15 e 16 maggio saranno gli ultimi momenti di condivisione in questo spazio, gli ultimi ricordi da costruire dentro un luogo che per qualche mese è diventato casa, rifugio, esperimento e possibilità.

Il programma prenderà il via alle 20:00, a ingresso libero.

Venerdì 15 maggio spazio a Maradonas live e a seguire Caos Sound System.

Sabato 16 maggio, invece, la serata vedrà protagonisti Gamino e REDDOG insieme a Memories from the Market, prodotto da Aspidistra Film per la regia di Antonello Carbone con SpazioTempo Crew.

Il progetto nasce nellambito di Sweet Home…”, una ricerca antropologica audio-visiva che racconta piccole comunità del Sud Italia attraverso testimonianze, suoni e immagini raccolti direttamente nei territori. Una residenza artistica che diventa spettacolo multimediale e restituzione collettiva.

Tutto a ingresso libero, per gente libera.

È un atto damore.
Godiamocelo.

Mercato, arrivederci.

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