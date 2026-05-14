L’Unicusano Avellino Basket in Gara 4 va a caccia della parità

L’Unicusano Avellino Basket in Gara 4 va a caccia della paritàPubblicato in data: 14/5/2026 alle ore:13:27 • Categoria: Avellino Basket •
Gara 3 ha regalato all’Unicusano Avellino Basket ed ai suoi tifosi una serata da sogno ed una vittoria utile ad accorciare la serie. Avellino ha accorciato le distanze, ha ricaricato le pile e con il supporto dei sostenitori biancoverdi proverà ad impattare la serie. Gli irpini hanno avuto la consapevolezza di potersela giocare alla pari della Fortitudo Bologna, squadra fisica e di talento, contro la quale i biancoverdi stanno cercando di crescere partita dopo partita. La palla a due stasera è in programma alle 20.30, arbitri dell’incontro i signori Pellicani, Foti, Marzulli
Il dato più evidente di gara 3, oltre alla rimonta completata dalla squadra di Di Carlo, sono i rimbalzi conquistati: 44 di cui 19 offensivi. Gli irpini in questa statistica sono migliorati di partita in partita. Altro dato sottolineato dallo staff tecnico sono i soli 26 punti concessi alla Fortitudo, che nel primo tempo aveva segnato 45 punti. Avellino per superare l’ostacolo biancoblù dovrà fare molta attenzione alle collaborazioni offensive della squadra di coach Caja, che lavora bene sulle uscite dai blocchi e con gli hand-off. Situazioni di gioco sulle quali i biancoverdi cercheranno di migliorare ulteriormente dal punto di vista difensivo. Tatticamente una soluzione che ha aiutato Avellino sono stati i 4 piccoli con Lewis da ala forte.
L’AVVERSARIO
In casa Fortitudo bisogna valutare le condizioni di Fantinelli, il cestista non è sceso in campo martedì sera per problemi alla schiena. Imbrò ha giocato dopo oltre un mese e mezzo ed ha offerto il suo contributo. Caja con i suoi assistenti sta cercando soluzioni per arginare Lewis, un fattore nella serie e per impedire alla squadra avellinese di riuscire nuovamente a dominare a rimbalzo. Dal punto di vista del ritmo l’Aquila ha saputo gestirlo per gran parte del match impedendo ad Avellino di correre e potrebbe proporre nuovamente della zona.
LA SERIE
GARA 1 – 76-58; GARA 2 – 9 MAGGIO – BOLOGNA
GARA 3 – 75-71; Ev. GARA 4 – 14 MAGGIO – AVELLINO
GARA 5 – 17 maggio – BOLOGNA
DIRETTA STREAMING
Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 20.20 – Differita Sportchannel214
UNICUSANO AVELLINO BASKET
Jurkatamm, Zerini, Lewis, Grande, Francis, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi, Fresno
All.: Di Carlo
FLAT SERVICE FORTITUDO BOLOGNA
Fantinelli, Mastellari, Sarto, Anumba, Sorokas, Della Rosa, Imbró, Guaiana, De Vico, Moretti.
All.: Caja
ARBITRI
Pellicani, Foti, Marzulli
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