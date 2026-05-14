L’Unicusano Avellino Basket non sbaglia e porta la Fortitudo a Gara 5

Gara 4 è di Avellino e domenica a Bologna ci sarà gara 5 al PalaDozza. L’Unicusano Avellino Basket pareggia la serie battendo la Flats Service Fortitudo Bolognacon il punteggio di 76-67. Un match deciso nel secondo tempo, con il parziale del terzo periodo biancovderde di 19-2 i biancoverdi hanno creato uno strappo, che Bologna non è riuscita più a ricucire. Una vittoria di squadra, che ha visto gli americani segnare 48 punti in due, ma un grande contributo hanno offerto gli altri. Encomiabile Fresno con una difesa enciclopedica su Sarto ed il lavoro sporto dei lunghi.

“C’è grande soddisfazione per aver riportato la serie in parità, la squadra come già detto è in crescita e penso ci siano ulteriori margini. Andremo a giocare una gara cinque intensa e cercheremo di mostrare la faccia migliore ed accetteremo la sfida”, questo il commento tecnico di coach Di Carlo.

PRIMO QUARTO

Gara 4 ha la medesima partenza di Gara 3 con la Fortitudo difensivamente aggressive ad infastidire l’attacco biancoverde. Gli irpini replicano con le soluzioni di Francis e Lewis. A metà quarto il punteggio vede Bologna avanti 9-10 grazie alle tre triple messe a segno dagli uomini di coach Caja. La Effe conferma la sua bravura nell’eseguire i giochi offensivi ed è precisa dalla lunga distanza. Francis mette la tripla del 12-11, ma subito arriva la risposta di Sarto, che con un gioco da 4 punti realizza il 12-15. Il periodo va avanti a suon di triple, è Jurkatamm ad impattare con la tripla del 15-15, che induce Caja al time-out. Usciti dalla sospensione Bologna piazza un break di 2-8 per il 17-23 con cui si chiude la prima frazione.

SECONDO QUARTO

Passano due minuti prima di stappare il secondo periodo con un canestro realizzato da Francis a cui segue la tripla di Grande peri il 22-23. Partita equilibrata con Avellino che trova buone soluzioni offensive, mentre dall’altra parte c’è un indomito Sarto che mette a segno il suo quarto tiro da fuori per il 24-28. Il match resta equilibrato con le squadre a rispondersi colpo su colpo e Avellino ad insegurie sul 32-33. Il primo tempo si chiude con l’ennesima tripla della gara segnata da Francis per il 35-37.

TERZO QUARTO

Pronti via 9-2 di parziale Avellino per il vantaggio del 44-37 e coach Caja ricorre immediatamente al time-out. Avellino non si ferma e con Fresno, Francis e Lewisi biancoverdi raggiungono il +15 (54-39) e coach Caja ricorre al secondo time-out della partita. Il tecnico pavese scongela De Vico dal quale ottiene punti e sostanza. Per lui cinque canestri di fila con cui Bologna respira per il 55-44. La Fortitudo con Imbrò e Sarto rientra sotto la doppia cifra di svantaggio. Si chiude il periodo sul 60-53.

QUARTO QUARTO

Bologna parte aggressiva così come aveva finito il terzo periodo e si porta con Sorokas sul -4 (62-58). Per Avellino risponde uno stoico Lucas Fresno, che riporta sul +8 (66-58) dei suoi. GLi ultimi cinque minuti sono mini-supplementare le squadre non perdono occasione di trovare difficili soluzioni offensive. Avelino con due liberi di Lewis si riporta avanti sul 74-64. Gli irpini vincono la gara 76-67 e portano la serie a Bologna.

PARZIALI: 17-23; 18-14; 25-16; 16-14;

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm 5, Zerini 2, Lewis 20, Grande 5, Francis 28, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti 5, Pullazi, Fresno 11

All.: Di Carlo

FLAT SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Fantinelli, Mastellari 3, Sarto 16, Anumba 2, Sorokas 14,Della Rosa 11, Imbró 13, Perkovic 1, De Vico 6, Moretti 1.

All.: Caja

ARBITRI

Pellicani, Foti, Marzulli