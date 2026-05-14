Rifiuti, canile e trasparenza: le opposizioni incalzano il sindaco Spagnuolo

Tre interrogazioni per chiedere chiarezza su ambiente, gestione del canile comunale e vicende urbanistiche legate all’area cimiteriale. I gruppi consiliari “Atripalda Futura” e “ABC – Atripalda Bene Comune” tornano all’attacco dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, sollecitando risposte su questioni che, secondo le opposizioni, stanno alimentando preoccupazioni e malcontento tra i cittadini.

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta – Atti di vandalismo e abbandono illecito di rifiuti nel territorio comunale, provvedimenti in corso.

I sottoscritti Consiglieri “Atripalda Futura” e “ABC – Atripalda Bene Comune”

PREMESSO CHE

• È compito dell’amministrazione comunale garantire il decoro urbano, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio pubblico;

• Si sono registrati, negli ultimi mesi, numerosi episodi di abbandono incontrollato di rifiuti (inclusi materiali ingombranti, inquinanti o edili) in diverse zone del territorio, in particolare Via San Lorenzo, Contrada Alvanite , Contrada Tiratore, Contrada Novesoldi , Contrada San Gregorio; Contrada Pett i ross i , Stadio Aquino Valleverde

• Si sono verificati atti di vandalismo contro arredi urbani, parchi gioco, pensiline e muri pubblici, come ad esempio Villa Comunale “ Don Peppe Diana ”

CONSIDERATO CHE

• L’abbandono di rifiuti è vietato dall’art. 192 del D.Lgs . 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e costituisce reato contravvenzionale (dal 2023) o illecito amministrativo a seconda della pericolosità del rifiuto;

• Tali comportamenti illeciti creano un grave danno all’immagine del paese, alla salute pubblica e comportano elevati costi di bonifica a carico dell’intera cittadinanza;

• Il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, è responsabile della gestione dei rifiuti e del decoro;

• SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

1. Se siano a conoscenza dell’entità dei fenomeni sopra descritti e quali specifiche zone siano monitorate maggiormente;

2. Quante sanzioni e denunce siano state elevate dalla Polizia Locale negli ultimi 36 mesi per abbandono di rifiuti e atti vandalici;

3. Quali misure concrete e immediate si intendano adottare per bonificare le aree degradate e ripristinare i beni danneggiati;

4. Se si intenda potenziare il sistema di videosorveglianza o aumentare i controlli sul territorio , visto e considerato che qualora non venga individuato il soggetto o i soggetti responsabili, è il Comune, cioè noi cittadini, a dover intervenire per la rimozione e lo smaltimento, con costi elevati.

5. A quanto ammontano i danni ed i costi finora sostenuti dalla Comunità e quanto abbiamo recuperato

6. Se siano previste campagne di sensibilizzazione per il corretto conferimento dei rifiuti e per la tutela del patrimonio pubblico.

Gruppo Consiliare “Atripalda Futura” ​​Gruppo Consiliare “ABC – Atripalda Bene Comune”

Oggetto: Interrogazione

I Consiglieri dei Gruppi Consiliari “Atripalda Futura” e“ABC – Atripalda Bene Comune”,

Premesso che in data 09/03/2026 ci è stata trasmessadall’ufficio protocollo la nota, indirizzata al Sindaco e per conoscenza al Procuratore della Repubblica di Avellino,precedentemente acquisita al protocollo comunale il 28/01/2026 al n. 2347, a firma del sig. Ulderico Pacia;

Considerato che la citata nota investe il Sindaco, anche nella qualità di delegato all’urbanistica, circa la verifica di un procedimento relativo alla costruzione di un fabbricato in area cimiteriale, che coinvolge in maniera diretta anche un Consigliere Comunale. In particolare nella nota si evidenziano una serie di criticità sia in riferimento alla legittimità dell’intervento edilizio che al rispetto del diritto di accesso agli atti e delle norme vigenti in materia, disattese a detta del sig. Pacia;

Essendo stati i sottoscritti direttamente messi a conoscenzadi tale nota,

nell’ambito della funzione di controllo dell’attività dell’Ente affidata ai consiglieri comunali,

INTERROGANO

il Sindaco, anche nella qualità di delegato all’urbanistica,per conoscere quali iniziative ha adottato (ed in questo caso con quale esito) o intende adottare per verificare quanto segnalato con la richiamata nota, al fine di monitorare e garantire ai cittadini la piena legittimità dell’operato di tutti i soggetti coinvolti nell’intervento edilizio in oggetto, nonchèil pieno rispetto delle norme in materia di trasparenza dell’attività della P.A. e del diritto di accesso agli atti.

Gruppo Consiliare “Atripalda Futura”

Gruppo Consiliare “ABC – Atripalda Bene Comune”

Infine:

Oggetto: Interrogazione

I Consiglieri dei Gruppi Consiliari “Atripalda Futura” e“ABC – Atripalda Bene Comune”,

Premesso che:

– con Determina del IV Settore n. 23 del 10/3/2026 è stato effettuato l’impegno di spesa per l’affidamento dl servizio relativo allo spostamento dei cani presenti nel canile di Atripalda e spese conseguenti di mantenimento e ricovero dei cani presso altra struttura, per un importo complessivo di € 21.081,60 per 45 cani e 120 giorni, in attesa di riportarli nel canile di Atripalda;

– in data 12/3/2026 i cani sono stati trasferiti dal canile di Atripalda presso le altre strutture individuate;

– con Determina del IV Settore n. 33 del 31/3/2026 è stato affidato il servizio relativo alla gestione, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi nel “Canile comunale Valleverde” del Comune di Atripalda;

– con tale determina è stata affidata l’attività di gestione, ricovero, custodia e cura cani per due anni per l’importo di € 106.872,00, parametrato ad un numero di 40 cani per un costo giornaliero a cane di € 3,00 oltre IVA, e sono stati affidati anche lavori di manutenzione straordinaria del canile per un importo di € 31.592,00;

Considerato che finora la gestione del canile era stata affidata ai volontari dell’associazione AIPA, dai quali i cani hanno sempre ricevuto cura ed attenzione esemplari, peraltro ad un costo notevolmente inferiore per il comune di € 0,50 giornaliero per ogni cane, oltre alla presenza del direttore sanitario direttamente nominato dal Comune;

Considerato altresì che la gestione di queste ultime vicende legate alla chiusura del canile hanno finora prodotto soltanto profondi traumi ai cani del canile di Atripalda a causa della deportazione messa in atto,

INTERROGANO

il Sindaco, il consigliere Andrea Montuori delegato al canile comunale ed il Responsabile del IV Settore, per conoscere:

– se l’affidamento dei lavori di manutenzione per l’importo di € 31.592,00, è avvenuto sulla base di un progetto dei lavori ritenuti necessari, ed eventualmente approvato daquale organo comunale o esterno;

– se la società affidataria è abilitata anche all’esecuzione dei lavori di manutenzione affidati;

– se il costo dell’affidamento della gestione del canilebiennale per l’importo di € 106.872,00, parametrato a n. 40 cani, è fisso ed invariabile oppure, in sede di liquidazione, sarà legato all’effettivo numero di cani presente, come è stato finora per la gestione dei volontari dell’AIPA;

– se l’affidamento prevede un cronoprogramma dei lavori e delle attività da svolgere per garantire il ritorno dei canitrasferiti provvisoriamente in tempi certi, e comunque entro il termine ultimo fissato di 120 giorni dal trasferimento;

– quali iniziative sono state assunte per procedere per tempo al l a sostituzione del diret t or e s anitario precede ntemente nominato dal comune .

Gruppo Consiliare “Atripalda Futura”

Gruppo Consiliare “ABC – Atripalda Bene Comune”