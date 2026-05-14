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Tra versi e narrazione: l’universo femminile protagonista ad Atripalda

Pubblicato in data: 14/5/2026 alle ore:15:46 • Categoria: Cultura

«La parola di una donna è il soffio che non trema davanti alle avversità; è quella forza silenziosa capace di edificare nuovi orizzonti laddove altri scorgono solo macerie». Muove da questa riflessione sulla potenza del linguaggio e della determinazione il nuovo appuntamento del Festival del Libro Itinerante, promosso dall’associazione ACIPeA.
In occasione del “Maggio dei Libri” e con il patrocinio del Comune di Atripalda, sabato 23 maggio alle ore 17:30, la Biblioteca Comunale “L. Cassese” (Piazza Sparavigna, 1) ospiterà un confronto letterario d’eccezione che mette a confronto due diverse forme di espressione: la prosa e la lirica.
L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo. A seguire, la giornalista e poetessa Laura Russo condurrà un dialogo intimo e profondo con le autrici, esplorando l’universo femminile attraverso lenti letterarie differenti:
La Narrativa: con Donne in messa in piega di Giovanna Maffeoun viaggio tra storie e riflessioni che scavano oltre l’apparenza.
La Poesia: con Oltre il visibile di Lucia Gaeta, dove il verso diventa custode di emozioni e verità quotidiane.
Questo incontro non è una semplice presentazione editoriale, ma un tributo alla capacità di trasformare il dolore in bellezza e la fragilità in un pilastro della società. Attraverso il dialogo tra generi diversi, la parola diventa lo strumento eletto per raccontare quella resilienza necessaria a restare integri nonostante le tempeste della vita, riaffermando la cultura come spazio imprescindibile di libertà e guarigione.
La cittadinanza è invitata a partecipare

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