Venerdì Concerto Mariano ad Atripalda in ricordo di Loredana Nazzaro

Venerdi 15 maggio presso la Chiesa del Carmine di Atripalda alle ore 20.00 si svolgerà il seminario Concerto Mariano in ricordo di Loredana Nazzaro, prematuramente venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 7 anni fa.

L’evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale “A.Toscanini” vedrà l’esibizione del rinomato Duo Chaminade costituito dalle musiciste irpine Caterina D’Amore e Antonella De Vinco.

“Si è pensato di organizzare questo concerto dedicato alla Vergine Maria, la Madre delle Madri, a maggio, mese della Madonna; dà il via ad una serie di iniziative celebrative della ricorrenza del centenario dell’incoronazione della Madonna del Carmine. In particolare abbiamo voluto ricordare Loredana Nazzaro, una donna straordinaria, dolcissima, generosa, di grande sensibilità e alto profilo umano, emblema di una madre-coraggio, profondamente dedita alla propria famiglia e legata alle sue radici.A lei e alla Madonna del Carmine dedichiamo con immenso affetto questo nostro concerto, un ringraziamento sentito va al parroco Don Ranieri che ha accolto con entusiasmo questo concerto.”