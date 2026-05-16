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Elezione del Presidente della Provincia: Buonopane presenta la candidatura

Pubblicato in data: 16/5/2026 alle ore:20:44 • Categoria: Politica

Nella giornata di oggi, sabato 16 Maggio 2026, presso l’Ufficio Elettorale della Provincia è stata presentata una sola candidatura per l’elezione alla carica di presidente della Provincia di Avellino:

– Rizieri Buonopane, sindaco di Montella.

Domani, domenica 17 Maggio 2026, si potranno presentare le candidature dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

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