Elezione del Presidente della Provincia: Buonopane presenta la candidatura

Pubblicato in data: 16/5/2026 alle ore:20:44 • Categoria: Politica •

Nella giornata di oggi, sabato 16 Maggio 2026, presso l’Ufficio Elettorale della Provincia è stata presentata una sola candidatura per l’elezione alla carica di presidente della Provincia di Avellino: – Rizieri Buonopane, sindaco di Montella. Domani, domenica 17 Maggio 2026, si potranno presentare le candidature dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.