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Nasce lo Sportello Maternità e Paternità: supporto e consulenza per le famiglie atripaldesi

Pubblicato in data: 16/5/2026 alle ore:14:17 • Categoria: Comune

Un nuovo servizio dedicato ai genitori e alle famiglie prende il via ad Atripalda. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’attivazione dello Sportello Maternità e Paternità, uno spazio pensato per offrire ascolto, consulenza e sostegno nel percorso di crescita dei figli, dalla nascita fino ai primi anni di vita.

Il servizio sarà operativo a partire da martedì 19 maggio presso la sede del Comune di Atripalda, in Piazza Municipio 1, e sarà curato dalla puericultrice Chiara Consiglia Reppucci. Lo sportello sarà attivo ogni martedì e giovedì dalle ore 10 alle 11:30, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento concreto per mamme, papà e famiglie del territorio.

L’iniziativa nasce per accompagnare i genitori nelle diverse fasi della crescita dei bambini, offrendo consulenze pratiche e professionali su aspetti fondamentali della prima infanzia. Tra i servizi previsti figurano il supporto sulla cura e l’igiene del neonato, consigli su allattamento e svezzamento, indicazioni sul sonno e sulle tappe dello sviluppo nella fascia 0-6 anni, oltre a un sostegno specifico dedicato alla gestione dei gemelli.

Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il numero +39 347 170 9171.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stata l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Atripalda, Fabiola Scioscia.

«Con l’istituzione di questo sportello vogliamo mandare un messaggio chiaro alle famiglie del nostro territorio: non siete sole – ha dichiarato –. Sappiamo che la genitorialità è una sfida complessa e bellissima; offrire il supporto di una professionista qualificata significa investire nel benessere dei nostri cittadini più piccoli e fornire risposte concrete ai dubbi che ogni genitore si trova ad affrontare».

L’assessore ha poi evidenziato il carattere innovativo e sperimentale del progetto: «È un progetto sperimentale che mette al centro l’ascolto e l’empowerment dei genitori, convinti che per crescere un bambino serva davvero l’intero villaggio».

Con questo nuovo sportello, il Comune di Atripalda amplia la rete dei servizi di prossimità e sostegno sociale, puntando su prevenzione, accompagnamento e vicinanza alle famiglie in una fase delicata e fondamentale della vita quotidiana.

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