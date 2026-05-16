Tutto in 40 minuti: l’Avellino Basket sfida il tabù PalaDozza per l’impresa

Domani c’è Gara 5 in casa della Fortitudo Bologna. L’Unicusano Avellino Basket domenica alle ore 18.00torna a calcare il PalaDozza, dove si deciderà la serie in un clima caldissimo. Arbitri del match i signori Vita, Costa, Almerigogna. Ad inizio di questo quarto di finale play-off in pochi avrebbero pensato di poter assistere ad una gara 5, specialmente dopo la prima vittoria della Fortitudo e la seconda gara in cui gli irpini avevano giocato una buona gara, per poi perdere contatto con l’avversario nell’ultimo periodo. La squadra di Di Carlo è cresciuta gara dopo gara, ha blindato il PalaDelMauro ed ha conquistato due vittorie che l’hanno rimessa in carreggiata riconquistando fiducia. Ci si giocherà tutto sul parquet biancoblù, in 40 minuti che si prospettano vibranti.

È come una finale e Avellino potrà arrivare a giocarsi l’appuntamento con più certezze rispetto all’inizio, fiducia e meno pressione dell’avversario, che in casa non potrà fallire. I biancoverdi ripartono dalla difesa del secondo tempo, dalla capacità di aver saputo bloccare Fresno e da quella voglia di vincere che ha contagiato tutto il popolo biancoverde. 48 sono stati i punti realizzati dalla coppia Francis-Lewis, con il primo a martellare da oltre l’arco assumendosi le responsabilità ed il secondo a spiegare pallacanestro. I due sono i trascinatori di una squadra che coach Di Carlo ha saputo rimettere in piedi nonostante gli infortuni ed ora tutti insieme vogliono tentare l’impresa a Bologna. La Fortitudo ha perso una sola volta in stagione tra le mura amiche, per altro ad ottobre quando Pesaro violò l’impianto di Piazza Azzarita 74-81. Avellino vorrebbe far saltare il banco.

L’AVVERSARIO

‘Ci vediamo a Bologna’ ha ripetuto coach Caja giovedì sera. In casa Fortitudo c’è voglia di rivalsa, recuperato Fantinelli si proverà a rimettere in sesto Lee Moore, che ha saltato le gare in Irpinia perché non in condizioni ottimali. Il tecnico biancoblu ha bisogno dell’americano, che dovrà prendere il posto di Perkovic. La Effe sarà supportata dal suo pubblico, che sarà certamente un fattore domenica pomeriggio, ma lo staff tecnico proverà a recuperare mentalmente anche giocatori come Sorokas apparsi poco brillanti. A trascinare la Fortitudo ci saranno Della Rosa e Sarto, tra i più costanti, un Imbrò certamente capace di trovare soluzioni e Fantinelli.

LA SERIE

GARA 1 – 76-58; GARA 2 – 69-64 – BOLOGNA

GARA 3 – 75-71; Ev. GARA 4 – 76-67 – AVELLINO

GARA 5 – 17 maggio – BOLOGNA

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50 – Diretta al Cinema Partenio, Sala 2 – 3,50 €. Differita Sportchannel 214

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm, Zerini, Lewis, Grande, Francis, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi, Fresno

All.: Di Carlo

FLAT SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Moore, Fantinelli, Mastellari, Sarto, Anumba, Sorokas, Della Rosa, Moore, Imbrò, De Vico, Moretti.

All. Caja

ARBITRI

Vita, Costa, Almerigogna