Elezione del Presidente della Provincia: è sfida tra Buonopane e Picone

Pubblicato in data: 17/5/2026 alle ore:12:26 • Categoria: Politica •

Nella giornata di oggi, domenica 17 Maggio 2026, presso l’Ufficio Elettorale della Provincia è stata presentata una sola candidatura per l’elezione alla carica di presidente della Provincia di Avellino: – Fausto Picone, sindaco di Candida. Pertanto, in ordine di presentazione, risultano in totale due candidature alla carica di presidente della Provincia di Avellino: – Rizieri Buonopane, sindaco di Montella; – Fausto Picone, sindaco di Candida. Nel pomeriggio di domani, lunedì 18 maggio 2026, l’Ufficio Elettorale della Provincia provvederà all’esame delle candidature.

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