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Elezione del Presidente della Provincia: è sfida tra Buonopane e Picone

Pubblicato in data: 17/5/2026 alle ore:12:26 • Categoria: Politica

Nella giornata di oggi, domenica 17 Maggio 2026, presso l’Ufficio Elettorale della Provincia è stata presentata una sola candidatura per l’elezione alla carica di presidente della Provincia di Avellino:

Fausto Picone, sindaco di Candida.

Pertanto, in ordine di presentazione, risultano in totale due candidature alla carica di presidente della Provincia di Avellino:

Rizieri Buonopane, sindaco di Montella;
Fausto Picone, sindaco di Candida.

Nel pomeriggio di domani, lunedì 18 maggio 2026, l’Ufficio Elettorale della Provincia provvederà all’esame delle candidature.

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