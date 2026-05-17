Elezione del Presidente della Provincia: Fi a sostegno della candidatura del sindaco Fausto Picone

Il rinnovo dei vertici della Provincia ha visto e vede Forza Italia protagonista: prima con l’elezione di tre consiglieri provinciali e ora con un contributo che riteniamo sarà determinante per la elezione di Fausto Picone alla Presidenza dell’Ente.

Le comunità irpine hanno bisogno, oggi più che mai, di un’Amministrazione provinciale che sia punto di riferimento concreto per i tanti sindaci e gli amministratori chiamati ad affrontare le tante problematiche che gravano sulle aree interne. Un Ente, quello di Palazzo Caracciolo, che sappia ascoltare, programmare e agire, andando oltre la gestione dell’ordinario.

Forza Italia è oggi un soggetto politico che negli ultimi 3 anni si è progressivamente radicato nelle comunità irpine e si è strutturato dotandosi di organismi che si riuniscono con regolarità, arrivando così in poco tempo a triplicare i propri consensi. Un impegno profuso avendo a cuore anche l’unità della coalizione, che consideriamo al tempo stesso un valore e un obiettivo da perseguire costantemente, con spirito costruttivo, inclusivo e dialogante, ma pienamente consapevole del ruolo guida della coalizione che ci è stato assegnato dagli elettori.

Con questo spirito ci sentiamo in dovere di dire, senza alcun intento polemico ma con altrettanta chiarezza, che non spetta alla Lega impartire lezioni di unità. Chi ha negato il proprio sostegno alla coalizione quando questa aveva indicato Laura Nargi come candidata a sindaco di Avellino non può oggi rivendicare il ruolo di custode della compattezza del centrodestra. L’unità non si invoca quando torna comoda o quando non si hanno i numeri per incidere nelle scelte, ma si dimostra sempre, specie quando la disciplina di coalizione non coincide con i propri calcoli elettorali.

Detto questo, intendiamo guardare avanti. L’Irpinia ha bisogno di un centrodestra unito, capace di governare gli enti con visione e responsabilità. Forza Italia è pronta a fare la sua parte – come ha sempre fatto – con lealtà verso gli alleati e con il mandato chiaro che i cittadini irpini le hanno consegnato. L’auspicio è che tutti gli alleati scelgano di percorrere questa strada insieme, mettendo da parte i personalismi e rimettendo al centro ciò che dovrebbe sempre guidare l’azione politica, ovvero il bene delle comunità che tutti siamo chiamati a rappresentare.”

Così in una nota il Segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino.