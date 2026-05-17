La Scandone Avellino espugna il Pala Pirastu di Cagliari con il punteggio di 79-71, chiude la serie sul. 2-0 e conquista con pieno merito l’accesso alle semifinali playoff, dove affronterà la vincente tra Matera e Catanzaro, con i calabresi attualmente avanti nella serie.

Una prova di grande maturità tecnica e mentale per la squadra di coach Dell’Imperio, capace di

interpretare la partita con lucidità e personalità in uno dei campi più caldi del campionato. I biancoverdi hanno costruito il successo ancora una volta attraverso l’intensità difensiva, limitando

per lunghi tratti le principali opzioni offensive dell’Esperia, e grazie a un attacco fluido, dinamico e ben distribuito. Avellino manda infatti cinque uomini in doppia cifra (Scanzi, Ragusa, Duranti, Gay

e Donda) , confermando profondità, qualità nelle rotazioni e grande condivisione del pallone. Una Scandone solida, compatta e sempre più consapevole della propria forza, capace di vincere anche

nei momenti di difficoltà e di rispondere con maturità ai tentativi di rimonta dei sardi.

La Scandone Avellino approccia subito bene la gara affidandosi subito alla regia di Gay e alla presenza offensiva di Duranti. Per l’Esperia, che è costretta a rinunciare a Morgillo, il più attivo in

avvio è Frattoni, bravo a dare ritmo all’attacco sardo nei primi possessi.

La gara si sviluppa su ritmi alti e grande intensità difensiva, con percentuali basse e tanti contatti.

Avellino difende con efficacia sui pick and roll, protegge bene l’area e riesce a sporcare diverse linee di passaggio dei padroni di casa. I biancoverdi controllano il ritmo sfruttando bene le

transizioni offensive, con Vitale protagonista in campo aperto, e chiudono il primo periodo avanti

23-17 grazie a una migliore gestione dei possessi e a una difesa molto solida.

La Scandone approccia bene il secondo quarto attaccando con efficacia la difesa 3-2 dell’Esperia grazie all’attività di Ragusa sotto canestro e alle ottime soluzioni offensive di Scanzi. I biancoverdi

muovono bene il pallone e, con una difesa aggressiva e organizzata, riescono ad allungare fino al

+10 con Stefanini dalla lunetta. Coach Manca prova a cambiare l’inerzia con un time out, mentre

Frattoni interrompe il momento difficile dei sardi con un mini parziale di 4-0. Avellino però

mantiene il controllo del match grazie alla fisicità di Donda e Duranti, bravi a punire vicino al ferro.

Nel finale, con entrambe le squadre già in bonus, Gay colpisce dall’arco e Duranti ai liberi firma il

massimo vantaggio biancoverde sul +12. Potì, con un gioco da tre punti, accorcia nel finale.

All’intervallo lungo la Scandone è avanti 47-38 al termine di un secondo quarto giocato con grande solidità su entrambe le metà campo.

La Scandone rientra dagli spogliatoi con grande intensità e prova subito a indirizzare definitivamente la gara. Duranti e Donda dominano sotto canestro nei primi possessi del quarto,

spingendo Avellino fino al +16 e costringendo coach Manca al time out dopo le difficoltà offensive

dei sardi. Duranti continua a essere un rebus per la difesa rossoblù, mentre Scanzi dall’arco firma il

massimo vantaggio biancoverde sul +21. Nel momento migliore della partita, però, la Scandone

perde fluidità offensiva, sbaglia diversi liberi e fatica maggiormente ad attaccare il ferro. Cagliari

ne approfitta con Giordano e Potì, bravi a riaccendere l’attacco dei padroni di casa e a ridurre

parte dello svantaggio nel finale di periodo. Al 30’ Avellino conduce 64-52 dopo un terzo quarto inmcui i biancoverdi hanno alternato grande pallacanestro a qualche passaggio a vuoto offensivo.

La Scandone apre l’ultimo quarto ritrovando subito ritmo offensivo con la tripla di Scanzi, bravo a

ridare energia ai biancoverdi. Avellino torna a muovere bene il pallone e Ragusa concretizza sottocanestro le ottime letture offensive dei compagni. Cagliari si aggrappa alle giocate di Giordano,

letale dall’arco, ma i lupi riescono a gestire un vantaggio di 14 punti anche grazie all’uscita per

cinque falli di Picciau. Kmetic vive una serata complicata tra errori dalla lunetta e appoggi sbagliati,

ma Scanzi continua a essere protagonista e con un gioco da tre punti tiene avanti la Scandone.

Nel finale Avellino abbassa però intensità e lucidità, permettendo a Pili e Frattoni di riportare

Cagliari fino al -7 a 90 secondi dalla sirena. A chiudere definitivamente i conti sono due grandiMdifese di Scanzi e i liberi di Cioppa.

La Scandone espugna il Pala Pirastu 79-71, chiude la serie e vola in semifinale playoff.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “Dopo l’ottima prestazione di gara 1 volevamo chiudere subito la serie e raggiungere l’obiettivo il prima possibile, anche per

recuperare energie fisiche e mentali in vista del prossimo turno. Faccio i complimenti ai ragazzi

perché sapevamo di affrontare una squadra forte, resa ancora più pericolosa dal fattore campo.

Abbiamo disputato una partita solida, dando continuità al lavoro fatto ad Avellino. Nei momenti di

difficoltà siamo rimasti lucidi e compatti, respingendo ogni tentativo di rimonta di Cagliari. Nel finale abbiamo dimostrato personalità, maturità e grande spirito di gruppo”.

Parziali: 17-23; 21-24; 14-17; 19-15

Tabellino

Esperia Cagliari. Porcu, Manca 2, Cabriolu, Giordano 15, Potì 12, Frattoni 21, Thiam 5, Picciau 4, Locci 4, Pili 8, Morgillo

Coach Manca

Scandone Avellino. Scanzi 15, Cioppa 6, Cantone 4, Ragusa 12, Kmetic 3, Duranti 14, Stefanini 3, Gay 10, Donda 10, Vitale , Galli

Coach Dell’Imperio