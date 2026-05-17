L’Unicusano Avellino Basket perde gara 5: la Fortitudo conquista la semifinale Ufficio Stampa

La bolgia del PalaDozza è stata un fattore e la Flats Service Fortitudo Bologna con l’aiuto del pubblico ed un Moore in più ha saputo ritrovarsi e con un primo tempo fatto di energia, aggressività ed un 7/15 da fuori ha saputo indirizzare la partita. I bolognesi vincono gara 5 su Avellino con il punteggio di 93-61 e staccano il biglietto per la semifinale, dove troveranno Verona. La partita è stata decisa dall’avvio sprint dei padroni di casa, con i canestri di Moore ed i 28 punti realizzati nei dieci minuti iniziali. Altro dato statistico le percentuali da tre punti ed i rimbalzi: 17/36 dalla lunga distanza e 38 a 29 la lotta a rimbalzo.

L’Unicusano Avellino Basket non ce l’ha fatta ad espugnare l’ostico parquet bolognese, ma alla squadra di coach Di Carlo bisogna fare gli applausi, per aver onorato la serie contro Bologna, favorita per la vittoria finale dei play-off, tra mille di difficoltà al termine di una stagione regolare in cui gli infortuni sono stati un fattore.

PRIMO QUARTO

Coach Di Carlo parte subito con i 4 piccoli schierano Lewis in ala forte. La Fortitudo vuole mandare un segnale schierando Moore in quintetto, l’avvio dell’americano è fulminante: 8 punti sugli 11 iniziali per l’11-2 in partenza. Lo statunitense appare inarrestabile e piazza il 16-3. La Fortitudo è difensivamente aggressiva, ma sono le percentuali d’attacco a fare la differenza. La Effe vola sul 21-6 con 5/7 da tre. Il primo quarto termina con il vantaggio fortitudino 28-9.

SECONDO QUARTO

Il quarto si apre con il quarto fallo commesso da Della Rosa per Bologna, ma Mastellari piazza il +22 (32-10), mentre i biancoverdi non riescono a trovare la strada del canestro con continuità, ma con una tripla di Francis e Lewis ritornano sul -14 (32-18), ma i padroni di casa restano padroni de gioco tornando avanti sul +23 (43-20). Il quarto termina con i padroni di casa avanti 45-28 con il canestro di Sarto sulla sirena.

TERZO PERIODO

I biancoverdi si affidano ai tiri da fuori di Francis, ma la compagine fortitudina non molla nel terzo quarto, come invece era capitato nelle gare giocate in Irpinia. Il team di coach Di Carlo pur mettendoci grande impegno non riesce a trovare il modo di arginare gli avversari. Mastellari spedisce i biancoverdi sul -27 (63-36). Il quarto termina con i Mastellari che rimpingua il vantaggio biancoblù sul 71-43.

QUARTO PERIODO

L’ultimo quarto è sostanzialmente una gestione controllata da parte della Fortitudo, che continua a macinare gioco ed alte percentuali dalla lunga distanza, che fanno la differenza e conducono i biancoblù alla vittoria. Il punteggio finale è di 93-61 con i biancoverdi che escono comunque a testa alta prendendo gli applausi del pubblico di fede avellinese presente al PalaDozza.

PARZIALI: 28-9; 17-19; 23-10; 22-18

FLAT SERVICE FORTITUDO BOLOGNA

Braccio 1, Moore 21, Fantinelli 5, Mastellari 16, Sarto 9, Anumba 11, Sorokas 10, Della Rosa 7, Imbrò 3, De Vico, Moretti 10.

All. Caja

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm 3, Zerini 3, Lewis 10, Grande 14, Francis 21, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti 2, Pullazi 3, Fresno

All.: Di Carlo

ARBITRI

Vita, Costa, Almerigogna