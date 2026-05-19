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Atripalda, il DUP divide ancora: “C’è una visione di città”. Le opposizioni: “Solo l’esistente, manca il futuro”

Pubblicato in data: 19/5/2026 alle ore:19:10 • Categoria: Attualità, Avellino Calcio.12

A qualche settimana dall’approvazione del Documento unico di programmazione 2026-2028, il confronto politico ad Atripalda continua ad animare il dibattito cittadino. Il DUP approvato dalla maggioranza del sindaco Paolo Spagnuolo con 10 voti favorevoli e 4 contrari resta infatti il terreno di scontro tra chi rivendica “una città proiettata al futuro” e chi, invece con l’opposizione dei gruppi  Atripalda Futura e Abc, parla di un documento “che fotografa l’esistente senza una reale visione strategica”.

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