Atripalda, il DUP divide ancora: “C’è una visione di città”. Le opposizioni: “Solo l’esistente, manca il futuro”

A qualche settimana dall’approvazione del Documento unico di programmazione 2026-2028, il confronto politico ad Atripalda continua ad animare il dibattito cittadino. Il DUP approvato dalla maggioranza del sindaco Paolo Spagnuolo con 10 voti favorevoli e 4 contrari resta infatti il terreno di scontro tra chi rivendica “una città proiettata al futuro” e chi, invece con l’opposizione dei gruppi Atripalda Futura e Abc, parla di un documento “che fotografa l’esistente senza una reale visione strategica”.