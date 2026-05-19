L’Avellino in pellegrinaggio da Mamma Schiavona: fede, tradizione e unione prima del rompete le righe. Foto

Pubblicato in data: 19/5/2026 alle ore:19:05 • Categoria: Avellino Calcio •

Un momento di fede, unione e appartenenza per l’Avellino Calcio 1912. La squadra biancoverde, accompagnata dal presidente Angelo Antonio D’Agostino, dalla manager Antonella Gensale e da Giovanni D’Agostino, Amministratore Unico dell’Avellino Calcio 1912, si è recata in pellegrinaggio al Santuario di Montevergine, ai piedi di Mamma Schiavona. I lupi guidati da mister Davide Ballardinie dal Ds Mario Aiello, hanno partecipato alla Solenne Messa celebrata dall’Abate di Montevergine, S.E. Riccardo Luca Guariglia, in un appuntamento dal forte valore simbolico che precede ufficialmente il “rompete le righe” al termine della stagione. Un incontro carico di spiritualità e significato, nel segno della tradizione, della riconoscenza e dell’attaccamento ai colori biancoverdi.

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