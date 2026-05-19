Mercatino rionale, parte il contenzioso: il Comune accelera sul rilascio dei locali dopo la vendita

Mercatino rionale, parte il contenzioso: il Comune accelera sul rilascio dei locali dopo la venditaPubblicato in data: 19/5/2026 alle ore:19:20 • Categoria: Attualità •
Si apre un contenzioso sull’alienazione del mercatino rionale di Atripalda.
Dopo anni di aste andate deserte, l’immobile comunale di via Marino Caracciolo è stato infatti assegnato attraverso una procedura a trattativa privata e ora il Comune è entrato nella fase che porterà all’aggiudicazione definitiva della struttura.
Parallelamente, però, resta fermo l’ultimatum imposto agli occupanti: commercianti e associazioni dovranno liberare i locali entro il prossimo 31 maggio.
Per questo motivo l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo ha deciso di affidare un incarico legale all’avvocato Alfonso Maria Chieffo per seguire l’iter relativo al rilascio dei box ancora occupati.
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