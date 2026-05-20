“Il miglior giornalino scolastico”, domani a Manocalzati la XXVI edizione del Premio dedicato a Carmine Scianguetta. Domani, giovedì 21 maggio 2026, (ore 17,00) Castello di San Barbato si terrà la manifestazione sul tema: “Nell’identità dell’essere umano si fondono le diverse espressioni culturali: dalla semplicità dei bambini si parte per la costruzione di una società aperta”.

Neanche la pandemia ha messo in crisi questa istituzione scolastica e lo staff si è adoperato in quegli anni per trovare alternative valide al Concorso in presenza, servendosi dell’aiuto delle nuove tecnologie e delle trasmissioni da remoto.

La XXVI edizione del concorso conferma ancora oggi la validità di quella intuizione.

L’edizione 2026 si svilupperà attraverso una articolata scaletta che unirà momenti istituzionali, musica, testimonianze e premiazioni.

Ad aprire il pomeriggio saranno il canto e il brano strumentale eseguiti dagli alunni della classe quarta di Manocalzati. A introdurre i lavori sarà il giornalista Annibale Discepolo.

Previsto poi l’intervento della dirigente dell’Ufficio Scolastico VII Ambito di Avellino, Fiorella Pagliuca. Seguirà il contributo della dirigente tecnica del Ministero dell’Istruzione e del Merito Cinthia Buonopane.

Interverrà inoltre la dirigente dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda Antonella Ambrosone.

Durante il pomeriggio spazio anche alla premiazione del primo concorso organizzato dal Comune di Manocalzati “Il mio presepe”, sezione alunni scuola primaria.

Ancora protagonisti gli studenti con il canto e il brano strumentale eseguiti dalla classe quinta di Manocalzati.

Tra gli interventi istituzionali figurano anche quelli del sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, del comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino colonnello Angelo Zito, del comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Leonardo Erre, del questore di Avellino Pasquale Picone.

Previsti inoltre gli interventi di Rizieri Buonopane, Angela Scianguetta e Stefano Iandiorio della Caritas.

Uno dei momenti più significativi sarà rappresentato dalle testimonianze dei bambini della scuola sull’esperienza dell’integrazione nella comunità di Manocalzati.

–LA FIGURA DI CARMINE SCIANGUETTA/

Dirigente scolastico di notevoli capacità culturali e professionali, apprezzato protagonista e animatore di importanti innovazioni e sperimentazioni, è stato capace di rinnovare le mentalità ed invertire la prospettiva di un sistema scolastico spesso inidoneo e impreparato a capire le dinamiche e le complessità crescenti della società in continua evoluzione. Questo suo approccio lo portò, già negli anni settanta e ottanta, a capire che occorreva cogliere le innovazioni che provenivano dal mondo extrascolastico per partecipare da protagonisti ai processi di cambiamento, modificando il “fare scuola nei contenuti e nei metodi per stare al passo con i tempi” e non considerare l’insegnamento come una routine quotidiana.

-La Scuola, per Carmine Scianguetta è stata, per oltre un trentennio, non solo luogo di formazione, ma anche luogo di sperimentazione, di innovazione, di laboratorio di idee, e molte delle iniziative, negli anni successivi, entreranno nella quotidiana prassi didattica per volere del legislatore

Nel 1973, da dirigente del Circolo Didattico di Mirabella Eclano, attuò, tra i primi circoli della provincia, il “tempo pieno” e nella scuola installò un efficiente laboratorio linguistico. Sempre nello stesso anno promosse la fondazione del periodico “Il Carro”, che divenne la voce dell’intera comunità scolastica. Ma la sua grande capacità di governare i fenomeni e di coglierne le valenze educative e didattiche lo portò ad ideare e realizzare nel 1982 il Concorso Nazionale “Il migliore giornalino scolastico”, che divenne, da subito, strumento di forte spinta in campo nazionale per la diffusione dei periodici scolastici. La sua grande intuizione venne poi realizzata in altre realtà, come nella nostra, dove la sua idea risulta ancora oggi vincente.