Successo e partecipazione per il “Concerto Mariano” in ricordo di Loredana Nazzaro. Foto

Si è svolto venerdì scorso, presso la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria del Carmine di Atripalda, il “Concerto Mariano in ricordo di Loredana”, appuntamento che ha saputo coniugare musica, spiritualità e memoria in un clima di grande condivisione e partecipazione.

L’evento, promosso dall’Associazione Musicale Internazionale “A. Toscanini” in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria del Carmine, si è inserito nel programma delle celebrazioni del Centenario dell’Incoronazione della Madonna del Carmine (1926–2026), richiamando un numeroso pubblico composto da fedeli, cittadini, appassionati di musica e rappresentanti del mondo culturale e politico cittadino; presenti il Sindaco Paolo Spagnuolo, il vicesindaco Mimmo Landi, il delegato alla Cultura Lello Barbarisi.

A rendere particolarmente intensa la serata sono state le interpretazioni del Duo Chaminade, formato da Caterina D’Amore al flauto e Antonella De Vinco al pianoforte. Le due rinomate artiste hanno proposto un viaggio musicale di grande cifra artistica e spirituale, capace di coinvolgere profondamente i presenti attraverso sonorità pregnanti e momenti di autentico raccoglimento.

La musica, protagonista assoluta dell’iniziativa, è diventata linguaggio di memoria e condivisione, offrendo un sentito omaggio a Loredana Nazzaro nel cui ricordo il concerto è stato organizzato.

La scelta della Chiesa del Carmine, luogo simbolo della devozione mariana cittadina, ha contribuito a creare un’atmosfera suggestiva e partecipata. Le note del flauto e del pianoforte hanno risuonato all’interno della chiesa accompagnando il pubblico in un’esperienza di intensa spiritualità e bellezza artistica.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di valorizzazione culturale per la comunità atripaldese, confermando il ruolo di primo piano della Associazione Musicale Arturo Toscanini nell’organizzazione di eventi di indiscussa qualità artistica,considerato il successo riscosso e il plauso dei presenti al termine del concerto.

La segreteria artistica è stata curata da Gerardo Nazzaro e Gerardo De Vinco, mentre un sentito ringraziamento è stato rivolto al parroco Don Ranieri Picone per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate.

Una serata intensa e significativa, dunque, che ha lasciato nei presenti il ricordo di un momento di autentica condivisione tra fede, musica ed emozione.