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Atripalda celebra i suoi giovani talenti: la “R. Masi” brilla tra Olimpiadi di Problem Solving e Giochi Matematici

Pubblicato in data: 21/5/2026 alle ore:14:55 • Categoria: Cultura

L’Amministrazione Comunale di Atripalda, attraverso l’Assessore alla Pubblica Istruzione Lello Labate, esprime grande soddisfazione e orgoglio per gli importanti risultati raggiunti dagli studenti della Scuola Media “R. Masi”, protagonisti di prestigiosi traguardi in ambito nazionale e regionale nelle competizioni dedicate alla matematica e al problem solving.

A distinguersi in maniera straordinaria è stato Francesco Battista, che ha conquistato il primo posto sia a livello nazionale che regionale alle Olimpiadi di Problem Solving, portando in alto il nome della scuola e della città di Atripalda.

Grande risultato anche per la squadra “Pitagora”, composta da Mattia Vito, Annamaria Battista, Gerardo Esposito e Antonia Del Mauro, che ha ottenuto il primo posto in Campania e il quarto posto a livello nazionale, confermando il valore e la preparazione degli studenti atripaldesi.

Un altro importante motivo di soddisfazione arriva dai Campionati di Giochi Matematici. Simone Spagnuolo e Francesco Berardino, studenti della seconda media, hanno infatti conquistato la qualificazione alla finale nazionale che si svolgerà presso l’Università Bocconi di Milano, traguardo che premia impegno, capacità e passione per le discipline scientifiche.

«Questi risultati – sottolinea l’Amministrazione comunale – rappresentano una testimonianza concreta del talento dei nostri giovani e dell’eccellenza del percorso educativo offerto dalla scuola. Successi che rendono orgogliosa l’intera comunità e che dimostrano quanto investire nella formazione e nella crescita culturale delle nuove generazioni sia fondamentale».

Ora gli occhi sono puntati sui prossimi appuntamenti decisivi: le finali di Pescara del 23 maggio e quelle di Milano del 30 maggio. Atripalda si stringe attorno ai suoi piccoli grandi talenti, pronta a sostenerli ancora una volta con entusiasmo e affetto, nella certezza che impegno e determinazione rappresentino già oggi la loro più bella vittoria.

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