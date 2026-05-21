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Mercatino rionale, pubblicata la delibera per il contenzioso: il Comune accelera sul rilascio dei box dopo la vendita. Contrari i commercianti

Pubblicato in data: 21/5/2026 alle ore:15:03 • Categoria: Attualità, Comune

L’esecutivo comunale, riunitosi il 14 maggio scorso nella residenza municipale, ha approvato il conferimento dell’incarico legale all’avvocato Alfonso Maria Chieffo per “avviare azioni esecutive da svolgere per addivenire alla liberazione dei locali del Mercatino rionale”.

Con una nota del 16 aprile il Settore Patrimonio di Palazzo dí città invitava i commercianti e associazioni a “riconsegnare quanto prima all’Amministrazione l’immobile detenuto, comunque non oltre il 31 maggio, libero da ogni arredo e/o merce”.

Sulla vendita del mercatino interviene Mimmo Caronia, presidente dell’Associazione commercianti di via Roma, che esprime forti perplessità sulla scelta dell’amministrazione.

«Ritengo che ogni bene comunale vada valorizzato e non venduto – commenta Caronia – sicuramente la vicenda poteva essere gestita diversamente. Tempo fa avevo lanciato l’idea di realizzare box auto al piano inferiore e sopra un multipiano parking».

Caronia critica anche la progressiva alienazione del patrimonio pubblico cittadino.

«Atripalda sta perdendo pezzi – aggiunge – dopo la vendita della struttura di via San Lorenzo temo che il prossimo immobile possa essere l’ex scuola di via Manfredi. Peccato svendere tutto e non pensare a progetti seri capaci di rendere la città più bella e ricca di servizi. Non penso mancassero fondi o opportunità da sfruttare».

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