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Atripalda piange Vincenzo Nigro: morto a 40 anni, dolore e sconcerto in città

Pubblicato in data: 22/5/2026 alle ore:23:31 • Categoria: Cronaca

Una notizia drammatica che ha scosso profondamente la comunità di Atripalda. Vincenzo Nigro, 40 anni, originario della cittadina del Sabato, è morto a Cuneo lasciando sgomenti familiari, amici e quanti lo conoscevano. Una tragedia improvvisa che ha gettato nello sconforto un’intera comunità, strettasi nel dolore attorno ai suoi cari.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando commozione e incredulità. Centinaia i messaggi comparsi sui social nelle ultime ore: parole di affetto, ricordi, testimonianze di stima e vicinanza che raccontano il volto di un uomo ricordato da tutti come una persona solare, generosa e piena di gioia di vivere.

A esprimere il cordoglio dell’intera comunità atripaldese è stato anche il sindaco Paolo Spagnuolo.

«Oggi è un giorno tragico per la nostra comunità, ogni famiglia piange il nostro Vincenzo morto troppo presto e siamo vicini ai suoi familiari, parenti e amici in questo giorno in cui chiediamo silenzio e preghiere», ha dichiarato il primo cittadino.

Parole che fotografano il sentimento che in queste ore attraversa Atripalda, una città ferita da una perdita improvvisa che lascia un vuoto profondo tra quanti hanno avuto modo di conoscere Vincenzo Nigro.

In tanti lo ricordano con immagini, pensieri e messaggi carichi di emozione. Il ritratto che emerge è quello di un uomo capace di trasmettere serenità e positività, benvoluto da tutti e sempre pronto al sorriso.

La comunità si stringe ora attorno alla famiglia Nigro in un momento di immenso dolore, nel ricordo di una vita spezzata troppo presto.

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Una risposta a “Atripalda piange Vincenzo Nigro: morto a 40 anni, dolore e sconcerto in città”

  1. Flavio Pascarosa ha detto:
    23 Maggio 2026 alle 11:15

    Vincenzo era un ragazzo buono, educato e gentile.
    Sempre rispettoso e garbato nei confronti di tutti.
    Atripalda con la sua inaspettata dipartita perde un cittadino esemplare.
    Vincenzo ora siede nel coro degli Angeli a vegliare su tutti noi che gli abbiamo voluto bene e che abbiamo avuto la fortuna di averlo conosciuto e di aver potuto apprezzare le sue enormi qualità di carissimo amico.

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