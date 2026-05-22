Semifinale Playoff: la Scandone Avellino sfida Matera

Pubblicato in data: 22/5/2026 alle ore:14:13 • Categoria: Avellino Basket •

La corsa continua. La Scandone Avellino è pronta a scendere in campo per le semifinali playoff contro la Virtus Matera in una serie che promette spettacolo, intensità ed emozioni. Si parte domenica 24 maggio al Pala Sassi di Matera per Gara 1, con palla a due alle ore 19:00. La serie si sposterà poi al Pala Del Mauro di Avellino mercoledì 27 maggio alle ore 20:30 per Gara 2 davanti al pubblico biancoverde. L’eventuale Gara 3 è in programma domenica 31 maggio, nuovamente al Pala Sassi di Matera, con inizio alle ore 19:00. Il calendario delle semifinali * Gara 1 Domenica 24 maggio – ore 19:00 Pala Sassi Virtus Matera vs Scandone Avellino * Gara 2 Mercoledì 27 maggio – ore 20:30 Pala Del Mauro Scandone Avellino vs Virtus Matera * Eventuale Gara 3 Domenica 31 maggio – ore 19:00 Pala Sassi Virtus Matera vs Scandone Avellino La società invita tutti i tifosi biancoverdi a sostenere la squadra in questo momento decisivo della stagione, dentro e fuori dal parquet. Uniti, ancora una volta, per inseguire il sogno finale.

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