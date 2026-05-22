  
venerd� 22 maggio 2026
Flash news:   Semifinale Playoff: la Scandone Avellino sfida Matera Mercatino rionale, pubblicata la delibera per il contenzioso: il Comune accelera sul rilascio dei box dopo la vendita. Contrari i commercianti Atripalda celebra i suoi giovani talenti: la “R. Masi” brilla tra Olimpiadi di Problem Solving e Giochi Matematici La prevenzione arriva ad Atripalda con i Camper della Salute dell’Asl Successo e partecipazione per il “Concerto Mariano” in ricordo di Loredana Nazzaro. Foto “Il miglior giornalino scolastico”, domani a Manocalzati la XXVI edizione del Premio dedicato a Carmine Scianguetta Mercatino rionale, parte il contenzioso: il Comune accelera sul rilascio dei locali dopo la vendita Atripalda, il DUP divide ancora: “C’è una visione di città”. Le opposizioni: “Solo l’esistente, manca il futuro” L’Avellino in pellegrinaggio da Mamma Schiavona: fede, tradizione e unione prima del rompete le righe. Foto Ciclismo, successo per l’atripaldese Angelo Ruocco al ciclocrono CSI 2026

Semifinale Playoff: la Scandone Avellino sfida Matera

Pubblicato in data: 22/5/2026 alle ore:14:13 • Categoria: Avellino Basket

La corsa continua. La Scandone Avellino è pronta a scendere in campo per le semifinali playoff contro la Virtus Matera in una serie che promette spettacolo, intensità ed emozioni.

Si parte domenica 24 maggio al Pala Sassi di Matera per Gara 1, con palla a due alle ore 19:00.

La serie si sposterà poi al Pala Del Mauro di Avellino mercoledì 27 maggio alle ore 20:30 per Gara 2 davanti al pubblico biancoverde.

L’eventuale Gara 3 è in programma domenica 31 maggio, nuovamente al Pala Sassi di Matera, con inizio alle ore 19:00.

Il calendario delle semifinali

* Gara 1

Domenica 24 maggio – ore 19:00

Pala Sassi

Virtus Matera vs Scandone Avellino

* Gara 2

Mercoledì 27 maggio – ore 20:30

Pala Del Mauro

Scandone Avellino vs Virtus Matera

* Eventuale Gara 3

Domenica 31 maggio – ore 19:00

Pala Sassi

Virtus Matera vs Scandone Avellino

La società invita tutti i tifosi biancoverdi a sostenere la squadra in questo momento decisivo della

stagione, dentro e fuori dal parquet. Uniti, ancora una volta, per inseguire il sogno finale.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *