Semifinale Playoff: la Scandone Avellino sfida Matera

Semifinale Playoff: la Scandone Avellino sfida MateraPubblicato in data: 22/5/2026 alle ore:14:13 • Categoria: Avellino Basket •
La corsa continua. La Scandone Avellino è pronta a scendere in campo per le semifinali playoff contro la Virtus Matera in una serie che promette spettacolo, intensità ed emozioni.
Si parte domenica 24 maggio al Pala Sassi di Matera per Gara 1, con palla a due alle ore 19:00.
La serie si sposterà poi al Pala Del Mauro di Avellino mercoledì 27 maggio alle ore 20:30 per Gara 2 davanti al pubblico biancoverde.
L’eventuale Gara 3 è in programma domenica 31 maggio, nuovamente al Pala Sassi di Matera, con inizio alle ore 19:00.
Il calendario delle semifinali
* Gara 1
Domenica 24 maggio – ore 19:00
Pala Sassi
Virtus Matera vs Scandone Avellino
* Gara 2
Mercoledì 27 maggio – ore 20:30
Pala Del Mauro
Scandone Avellino vs Virtus Matera
* Eventuale Gara 3
Domenica 31 maggio – ore 19:00
Pala Sassi
Virtus Matera vs Scandone Avellino
La società invita tutti i tifosi biancoverdi a sostenere la squadra in questo momento decisivo della
stagione, dentro e fuori dal parquet. Uniti, ancora una volta, per inseguire il sogno finale.
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