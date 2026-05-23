Atripalda celebra il Centenario della Madonna del Carmine: in mostra cento anni di fede, memoria e identità

Un secolo di devozione racchiuso in immagini, ricordi ed emozioni. Atripalda rende omaggio ai cento anni dall’Incoronazione della Madonna del Carmine con la mostra fotografica “Cent’anni in mostra”, un percorso tra storia, tradizione e sentimento popolare che racconta il legame profondo tra la comunità e la sua Patrona. La mostra sarà inaugurata giovedì 28 maggio, ore 19.30, nella chiesa di San Nicola da Tolentino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare il Centenario dell’Incoronazione della Madonna del Carmine, una ricorrenza che rappresenta un momento particolarmente significativo per la città del Sabato. Attraverso fotografie storiche, immagini delle celebrazioni religiose, dei momenti più solenni e delle tradizionali manifestazioni legate ai festeggiamenti, i visitatori potranno compiere un viaggio lungo cento anni di storia atripaldese.

«Cento anni di storia, un solo grande orgoglio» è il messaggio che accompagna l’esposizione, pensata non soltanto come una raccolta di immagini del passato, ma come un patrimonio condiviso capace di unire generazioni diverse nel segno della memoria e dell’appartenenza.

Le fotografie custodiscono volti, emozioni, processioni, piazze gremite e momenti che hanno attraversato il tempo, diventando parte dell’identità collettiva cittadina. Un racconto visivo che testimonia come la devozione verso la Madonna del Carmine abbia accompagnato la crescita della comunità, mantenendo saldo nel corso dei decenni un legame spirituale e culturale.

«Una mostra fotografica che non è solo memoria, ma il racconto fiero delle nostre radici e della nostra identità», sottolineano gli organizzatori nel presentare l’evento.

“Cent’anni in mostra” diventa così un’occasione per riscoprire il valore delle tradizioni, tramandare alle nuove generazioni il significato di una ricorrenza tanto sentita e rinnovare quel senso di appartenenza che da sempre caratterizza la comunità atripaldese.

Un invito rivolto a cittadini, famiglie e visitatori a lasciarsi accompagnare dalle immagini in un percorso fatto di fede, storia e orgoglio cittadino, per rivivere quei momenti che continuano a rendere Atripalda profondamente legata alle proprie radici.