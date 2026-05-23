Atripalda piange Carmine Andreotti, lutto in città per la scomparsa dell’ex consigliere comunale

Dolore e commozione ad Atripalda e Manocalzati per la scomparsa di Carmine Andreotti, ex consigliere comunale, venuto a mancare improvvisamente all’età di 64 anni a Capaccio Paestum, dove si trovava.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in paese, lasciando sgomento tra quanti lo conoscevano e lo stimavano per il suo impegno e la sua presenza nella vita della comunità cittadina.

A darne il triste annuncio il fratello Antonio, la sorella Giuseppina, la cognata, il cognato, i nipoti, gli amici e tutti i parenti, profondamente colpiti da una perdita che lascia un grande vuoto.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, segno dell’affetto e della stima che Carmine Andreottiaveva saputo costruire nel tempo.

La salma, proveniente dal cimitero di Capaccio Paestum, giungerà sabato 23 maggio alle ore 16 nella Chiesa di San Marco Evangelista di Manocalzati, dove sarà celebrata la funzione religiosa.

Al termine del rito funebre la salma sarà tumulata nel cimitero di Manocalzati. La famiglia ha inoltre comunicato che si dispensa dai fiori.

Un’intera comunità si stringe nel dolore attorno ai familiari in questo momento di grande tristezza, ricordando una figura che ha fatto parte della vita amministrativa e sociale del paese.