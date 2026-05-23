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Grazie Avellino: l’orgoglio del Presidente Lombardi e lo sguardo al futuro del GM Nevola

Pubblicato in data: 23/5/2026 alle ore:14:45 • Categoria: Avellino Basket

Ieri pomeriggio, presso la sala stampa del PalaDelMauro, il Presidente Giuseppe Lombardi e il General Manager Antonello Nevola hanno incontrato i giornalisti per il tradizionale punto di fine stagione. Un appuntamento cruciale, voluto dalla dirigenza biancoverde per tirare le somme di un’annata intensa, dispendiosa ma straordinariamente avvincente, che ha visto il club lottare a testa alta su ogni parquet.

Di seguito i passaggi chiave degli interventi.

Le dichiarazioni del Presidente Giuseppe Lombardi:

“Condividiamo l’ultimo pezzo di questa stagione e sinceramente voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto dai tifosi, agli sponsor, sempre crescenti. Aldilà del risultato sportivo, voglio soffermarmi sulla gratitudine che ci è stata mostrata, segno del lavoro svolto con impegno, serietà per una crescita costante del club.

Il risultato sportivo è stato importante ed il palazzetto ha regalato emozioni in tutti noi, soprattutto in gara 3 e gara 4. Ci siamo migliorati rispetto alla passata stagione e ci sono tanti fotogrammi che resteranno impressi nella testa, come il tifo avellinese presente a Bologna.

Da lunedì ci rimetteremo a lavorare, ripartendo dal direttore generale Antonello Nevola per le prossime stagioni, il progetto sportivo costruito è stato possibile anche attraverso la sua professionalità”.

Le dichiarazioni del Giemme Antonello Nevola:

“L’anno prossimo inizieremo un nuovo ciclo, questa è una convinzione già esternata nel corso dll’anno. Ora, se dobbiamo fare ulteriori step, bisognerà compiere nuovi investimenti, che dovranno essere accompagnati da una professionalizzazione del club ancora maggiore. Il primo passo è portare il club al top, poi la squadra, ma anche l’impianto dovrà essere adeguato, al fine di supportare i nostri programmi”.

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