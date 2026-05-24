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Amministrative Avellino 2026, seggi aperti: come e quando si vota

Pubblicato in data: 24/5/2026 alle ore:10:31 • Categoria: Politica

Via alle operazioni di voto per le elezioni comunali di Avellino 2026. Dopo la chiusura della campagna elettorale, per i tre candidati sindaco Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa è arrivato il momento del giudizio degli elettori.

I seggi sono aperti oggi dalle ore 7 alle 23 e riapriranno domani, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15, orario della chiusura definitiva delle urne. Subito dopo prenderanno il via le operazioni di scrutinio. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta al primo turno, si tornerà al voto per l’eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.  

Occhi puntati già dalla prima giornata sull’affluenza alle urne, primo indicatore della partecipazione dei cittadini alla scelta del futuro sindaco del capoluogo irpino.  

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