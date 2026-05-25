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Amministrative Avellino, chiuse le urne: via allo scrutinio. Pizza avanti oltre il 50%

Pubblicato in data: 25/5/2026 alle ore:19:40 • Categoria: Politica

Chiuse le urne nelle 72 sezioni di Avellino, è partito lo scrutinio per le elezioni amministrative 2026 che decideranno il nuovo sindaco del capoluogo irpino. La sfida è tra Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa.

I primi dati ufficiali e le elaborazioni dei comitati elettorali fotografano un netto vantaggio di Nello Pizza, stabilmente oltre il 50% delle preferenze. Con 1.537 schede scrutinate su 31.964, Pizza è al 51,27% con 788 voti, seguito da Gianluca Festa al 27,20% (418 voti) e Laura Nargi al 21,54% (331 voti).

Le proiezioni arrivate nel corso dello scrutinio confermano il trend: dalle elaborazioni dei comitati e del Partito Democratico, Pizza oscilla tra il 51% e il 53%, mentre Festa e Nargi si contendono il secondo posto.

Lo spoglio proseguirà nelle prossime ore per definire il quadro definitivo e capire se la città avrà già questa sera il nome del nuovo sindaco oppure se sarà necessario il ricorso al secondo turno elettorale.

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