Avellino sceglie Nello Pizza: vittoria al primo turno, il centrosinistra torna a Palazzo di Città

È Nello Pizza il nuovo sindaco di Avellino. Lo scrutinio delle amministrative consegna la vittoria al candidato del centrosinistra, sostenuto da una coalizione ampia e compatta che è riuscita a trasformare differenze e sensibilità diverse in un progetto politico vincente.

Determinante il peso delle sei liste a sostegno della candidatura, con il Partito Democratico a fare da asse portante e le civiche a garantire radicamento sul territorio e capacità di intercettare consenso. Un’alleanza costruita nel tempo e capace di reggere alle tensioni interne, trovando nella compattezza il punto di forza.

Per Avellino si apre ora una nuova fase amministrativa, che succede alla fase del civismo, con Pizza chiamato a guidare la città nei prossimi anni dopo una campagna elettorale che ha visto confrontarsi visioni e proposte differenti per il futuro del capoluogo irpino.