Vittoria esterna della Scandone Avellino, che sbanca il Pala Sassi al termine di una battaglia intensa e conquista gara 1 della semifinale playoff. In una vera bolgia, trascinata dal calore del pubblico della Virtus Matera, i biancoverdi sfoderano una prestazione di grande maturità, solidità mentale e

compattezza di squadra, imponendosi 66-69 e conquistando così il primo match point casalingo

per l’accesso alla finale. Determinante la prova del centro Donda, autentico MVP della serata: una

doppia doppia dominante da 10 punti e 13 rimbalzi, con un impatto costante nel pitturato su

entrambi i lati del campo. Fondamentale anche Stefanini, decisivo con le sue triple e con un

contributo prezioso in fase difensiva, mentre Cantone ha gestito con grande personalità i possessi

più delicati del finale, prendendo in mano la regia dopo l’infortunio di Kmetic.

Una vittoria pesantissima per la Scandone, che ora potrà giocarsi l’accesso alla finale davanti al

pubblico del Del Mauro in gara 2, in programma mercoledì 27 maggio alle ore 20:30.

Parte a ritmi alti la gara, ma con percentuali basse nei primi possessi. La Scandone trova i primi

punti in transizione con Scanzi e Duranti, mentre i lucani si sbloccano dalla lunetta con Zanetti e

Valle approfittando dei falli spesi dagli ospiti. La gara resta equilibrata e molto intensa sui due lati

del campo: Kmetic colpisce dall’arco, ma Valle replica immediatamente dalla lunga distanza. Dalla

panchina cambia l’inerzia Stefanini, autore di due triple consecutive che valgono il +6 per Avellino.

Nel finale, i liberi di Roberto permettono alla Virtus di restare a contatto: il primo quarto si chiude sul 18-21.

Nel secondo quarto la Scandone Avellino alza il livello della propria pallacanestro e prende in

mano l’inerzia del match. Nel pitturato si accende il duello tra Preira e Donda, ma è soprattutto l’asse Donda-Kmetic a creare problemi alla difesa lucana, costringendo coach Miriello al timeout.

Stefanini continua a colpire dall’arco e spinge i suoi sul +11. Matera fatica offensivamente e ritrova

punti solo con un semigancio di Preira, mentre Avellino continua a muovere bene la palla

arrivando anche sul +12. I lucani provano a rientrare con un mini-parziale di Roberto, ma la tripla

di Duranti e una giocata spalle a canestro di Donda respingono il tentativo di rimonta. Dominante

nel pitturato, Donda fa la differenza anche in difesa e dalla lunetta. All’intervallo lungo la Scandone conduce 30-43.

Il terzo quarto si apre con un fallo antisportivo molto severo fischiato a Cioppa, che però si riscatta

subito con una tripla su assist di Gay. La Virtus Matera rientra in campo con maggiore intensità e,

trascinata da Ani e Roberto, torna rapidamente a contatto approfittando di una difesa poco

attenta della Scandone Avellino. La tripla di Ani riporta i lucani a due possessi di distanza e cambia

completamente l’inerzia della gara. Avellino si blocca offensivamente, il Pala Sassi si accende e

Zanetti firma il sorpasso dei padroni di casa. Nel momento più difficile per i biancoverdi, con

Kmetic che esce per infortunio, Stefanini interrompe il lungo digiuno offensivo con una tripla

pesantissima che vale il 53-51 Scandone al 30’.

L’ultimo quarto si apre con l’ennesima tripla di Stefanini e una grande giocata di Gay in

avvicinamento al ferro. La Scandone Avellino ritrova lucidità offensiva e solidità a rimbalzo con Donda protagonista nel pitturato.

Nel finale Avellino prova l’allungo e, a cinque minuti dalla sirena, è avanti di cinque punti

nonostante alcune occasioni sprecate. La Virtus Matera resta però in partita con Roberto, mentre

Vitale realizza punti pesanti in contropiede. Donda firma il nuovo +4 a novanta secondi dalla fine e

il canestro di Cantone sembra chiudere i conti, ma la tripla di Bischetti riporta Matera a -3 a 26secondi dal termine. Nel finale, però, Vitale è glaciale dalla lunetta e consegna alla Scandone il

successo per 66-69, con cui gli irpini espugnano il Pala Sassi e si prendono gara 1 della semifinale.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “ Avevamo bisogno di una

partita solida, vera, da combattenti, perché eravamo consapevoli di affrontare una squadra ostica,

ben allenata e con individualità importanti, che non a caso ha chiuso al primo posto il proprio

girone. È stata una gara dura, fisica, intensa, davanti a un pubblico di categoria superiore.

I ragazzi sono stati straordinari e faccio a tutti i miei più grandi complimenti. Hanno disputato una

partita esemplare, restando lucidi anche nel momento più complicato, quando Matera è rientrata

dal -13. In quel frangente abbiamo dimostrato maturità, compattezza e soprattutto una grande

voglia di vincere. Non abbiamo ancora fatto nulla, però: è finito soltanto il primo tempo della

serie. In gara 2 dovremo ripartire dalla stessa mentalità, dalla stessa fame e con ancora più intensità per provare a raggiungere il nostro obiettivo.”

Parziali: 18-21; 12-22; 21-10; 15-16

Tabellino

Virtus Matera. Belgrano, Ani 13, Digno, Zanetti 10, Labovic 2, Roberto 19, Maraglino, Valle 7, Preira 4, Mavric 7, De Mola, Bischetti 4

Coach Miriello

Scandone Avellino. Scanzi 5, Cioppa 8, Cantone 2, Ragusa , Kmetic 11, Duranti 5, Stefanini 17, Gay 6, Donda 10, Vitale 5, Galli

Coach Dell’Imperio