Amministrative Avellino, ecco il nuovo Consiglio comunale: maggioranza ampia per Nello Pizza

Definita la composizione del nuovo consiglio comunale di Avellino dopo l’elezione di Nello Pizza a sindaco. Il neo primo cittadino potrà contare su una maggioranza di 20 consiglieri, distribuiti tra le liste della coalizione di centrosinistra.

Il gruppo più numeroso sarà il Partito Democratico con 8 seggi: entrano in consiglio Ettore Iacovacci, Nicola Giordano, Enza Ambrosone, Luca Cipriano, Gennaro Cesa, Nicole Mazzeo, Marietta Giordano e Sara Iannaccone.

Tre consiglieri ciascuno per Avanti Psi–Avellino Europa con Giuseppe Giacobbe, Gianluca Gaeta e Carmine Di Sapio, per il Movimento Cinque Stelle con Antonio Aquino, Pasquale Luca Nacca e Agostino De Rosa, e per Alleanza Verdi e Sinistra con Antonio Bellizzi, Francesco Iandolo e Amalio Santoro.

Due seggi a Casa Riformista con Sergio Trezza ed Erica Stanco, mentre Noi di Centro porta in aula Gino Iannace.

Tra i banchi dell’opposizione siederà Gianluca Festa con cinque consiglieri: Marianna Mazza, Mario Spiniello, Monica Spiezia e Jessica Tommasetta per Davvero Avellino, oltre a Diego Guerriero eletto nella lista W la Libertà.

In minoranza anche Laura Nargi che sarà affiancata da Nicola Poppa e Gerarda Russo per Ora Avellino, Gerardo Melillo e Marco Pericolo per Forza Avellino e Alberto Bilotta per Siamo Avellino.

Si delinea così il nuovo assetto politico di Palazzo di Città, con Nello Pizza chiamato ora a tradurre il consenso elettorale in azione amministrativa.