Amministrative Avellino: Nello Pizza sindaco, dalla sede Pd a piazza Libertà: la festa del centrosinistra nel cuore della città. Foto

Prima la tappa alla sede provinciale del Partito Democratico in via Tagliamento, per brindare con il segretario regionale Dem Piero De Luca e il consigliere regionale Maurizio Petracca insieme al segretario provinciale Marco SantoAlaia poi la lunga passeggiata tra la gente lungo corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare nel cuore della città. È così che Nello Pizza ha vissuto le prime ore da neo sindaco di Avellino, accompagnato da sostenitori, candidati e dirigenti della coalizione.

Da via Tagliamento fino a piazza Libertà, tra strette di mano, foto e abbracci, il neo primo cittadino ha salutato cittadini ed elettori che hanno voluto condividere con lui la serata della vittoria. Un successo arrivato già al primo turno e accolto con entusiasmo dai sostenitori del centrosinistra.

In piazza le note di Bella Ciao, i rappresentanti del Pd e delle liste della coalizione, ma soprattutto tanti cittadini comuni. Pizza, fedele al suo stile sobrio, ha scelto di vivere la festa senza eccessi, concedendo una parola a tutti e mantenendo quel profilo misurato che ha caratterizzato anche la campagna elettorale.

«Speriamo di essere all’altezza della responsabilità che la città ci ha consegnato», ha spiegato, indicando tra le priorità servizi, vivibilità, decoro urbano e manutenzione della città. Poi il pensiero finale, quasi a voler riportare tutto alla normalità: «Festeggiamo insieme e poi andiamo a casa, perché è tardi e non vogliamo dare fastidio alle persone».