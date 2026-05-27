Addio a Peppino Gargani, storico protagonista della Democrazia Cristiana

È morto a 91 anni Peppino Gargani, storico esponente della Democrazia Cristiana e figura di primo piano della politica irpina e nazionale. Laureato in giurisprudenza, aveva aderito alla DC nel 1956, entrando nel tempo nel consiglio e nella direzione nazionale del partito. È stato deputato dal 1972 al 1994, sottosegretario alla Giustizia tra il 1979 e il 1984 e segretario regionale campano della Democrazia Cristiana, nella corrente “Base” guidata da Ciriaco De Mita.

Dopo lo scioglimento della DC aveva aderito al Partito Popolare Italiano, sostenendo poi il progetto dell’Ulivo di Romano Prodi. Nel 1998 fu nominato commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Successivamente il passaggio a Forza Italia, con l’elezione al Parlamento europeo nel 1999 e nel 2004.

Negli anni successivi aveva fondato il movimento “EuropaSud”, aderendo poi all’Udc. Nel 2016 era stato presidente del comitato nazionale per il “No” al referendum costituzionale sulla riforma Renzi-Boschi.

Con la sua scomparsa si chiude una lunga stagione della storia politica democristiana irpina e italiana.