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Bambino di 5 anni ustionato ad Atripalda dall’acqua bollente: trasferito al Centro ustioni del Santobono di Napoli

Pubblicato in data: 27/5/2026 alle ore:18:45 • Categoria: Cronaca

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata ad Atripalda, dove un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ustionato all’interno della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, il piccolo sarebbe stato investito accidentalmente da acqua bollente fuoriuscita da una pentola, riportando ustioni al torace e agli arti superiori e inferiori.

Immediato l’intervento della madre, che ha prestato i primi soccorsi e lanciato l’allarme al 118. Il bambino è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale “Moscati” di Avellino.

Dopo le cure e la stabilizzazione delle condizioni cliniche, i sanitari hanno disposto il trasferimento del piccolo al Centro Ustioni Pediatrico del Santobono di Napoli per le cure specialistiche necessarie. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente domestico.

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