L’appello dei tifosi della Scandone Avellino a riempire il Paladelmauro

Popolo irpino, ora tocca a noi.

Domenica era giusto festeggiare. Oggi, però, dobbiamo ricordarci che ci sono ancora battaglie da combattere. Quella di domani sarà una di queste.

Il 27 maggio, alle ore 20:30, la Scandone Avellino si giocherà l’accesso alla finale playoff per la Serie B Nazionale.

Se vogliamo continuare a sognare, dobbiamo lottare tutti insieme, tirando fuori quello spirito operaio che da decenni contraddistingue la nostra terra e la nostra gente. Vi chiediamo quindi di raggiungere il palazzetto con largo anticipo e di portare con voi sciarpe e bandiere.

Senza paura.

Uniti.

Riempiamo il Pala Del Mauro.