  
mercoled� 27 maggio 2026
Flash news:   L’appello dei tifosi della Scandone Avellino a riempire il Paladelmauro Viaggio della Memoria nei luoghi della Shoa: bando del Consorzio dei servizi sociali A5 di Atripalda Amministrative Avellino, ecco il nuovo Consiglio comunale: maggioranza ampia per Nello Pizza Amministrative Avellino: Nello Pizza sindaco, dalla sede Pd a piazza Libertà: la festa del centrosinistra nel cuore della città. Foto Avellino sceglie Nello Pizza: vittoria al primo turno, il centrosinistra torna a Palazzo di Città Amministrative Avellino, chiuse le urne: via allo scrutinio. Pizza avanti oltre il 50% Amministrative Avellino, affluenza al 54,66%: oggi ultime ore di voto, poi lo scrutinio Vittoria esterna della Scandone Avellino che sbanca il Pala Sassi Amministrative Avellino 2026, affluenza in crescita alle 19: ha votato il 39,42% Amministrative Avellino 2026, seggi aperti: come e quando si vota

L’appello dei tifosi della Scandone Avellino a riempire il Paladelmauro

Pubblicato in data: 27/5/2026 alle ore:09:16 • Categoria: Avellino Basket

Popolo irpino, ora tocca a noi.

Domenica era giusto festeggiare. Oggi, però, dobbiamo ricordarci che ci sono ancora battaglie da combattere. Quella di domani sarà una di queste.

Il 27 maggio, alle ore 20:30, la Scandone Avellino si giocherà l’accesso alla finale playoff per la Serie B Nazionale.

Se vogliamo continuare a sognare, dobbiamo lottare tutti insieme, tirando fuori quello spirito operaio che da decenni contraddistingue la nostra terra e la nostra gente. Vi chiediamo quindi di raggiungere il palazzetto con largo anticipo e di portare con voi sciarpe e bandiere.

Senza paura.
Uniti.

Riempiamo il Pala Del Mauro.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *