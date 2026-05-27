L’appello dei tifosi della Scandone Avellino a riempire il Paladelmauro

L’appello dei tifosi della Scandone Avellino a riempire il PaladelmauroPubblicato in data: 27/5/2026 alle ore:09:16 • Categoria: Avellino Basket •
Popolo irpino, ora tocca a noi.
Domenica era giusto festeggiare. Oggi, però, dobbiamo ricordarci che ci sono ancora battaglie da combattere. Quella di domani sarà una di queste.
Il 27 maggio, alle ore 20:30, la Scandone Avellino si giocherà l’accesso alla finale playoff per la Serie B Nazionale.
Se vogliamo continuare a sognare, dobbiamo lottare tutti insieme, tirando fuori quello spirito operaio che da decenni contraddistingue la nostra terra e la nostra gente. Vi chiediamo quindi di raggiungere il palazzetto con largo anticipo e di portare con voi sciarpe e bandiere.
Senza paura.
Uniti.
Riempiamo il Pala Del Mauro.
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