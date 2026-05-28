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Domani l’ultimo saluto a Giuseppe Gargani

Pubblicato in data: 28/5/2026 alle ore:21:57 • Categoria: Cronaca

La Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ospiterà domani, 29 maggio 2026, la camera ardente per rendere l’ultimo saluto all’onorevole Giuseppe Gargani, già Presidente della Provincia di Avellino.

La camera ardente sarà aperta dalle ore 9,00. Il rito funebre sarà celebrato sempre domani, 29 maggio 2026, alle ore 16,00 presso il Duomo di Avellino.

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