La Scandone Avellino conquista l’accesso alla finale

Prestazione autoritaria della Scandone Avellino che, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, domina gara 2 della semifinale play off e travolge la Virtus Matera con il punteggio di 77-53 chiudendo la serie e conquistando l’accesso alla finale dove incontrerà la Viola Reggio Calabria.

I biancoverdi impongono fin dai primi possessi il proprio ritmo alla partita, mettendo in campo intensità difensiva, aggressività e una pallacanestro di alto livello che annichilisce gli ospiti.

La squadra di coach Dell’Imperio controlla il match dall’inizio alla fine, scavando progressivamente

il solco grazie a una difesa soffocante e a un attacco fluido ed efficace. Matera prova a restare in

partita nei primi due quarti, ma la Scandone prende definitivamente il largo dopo l’intervallo,

dominando in ogni settore del campo e mandando il Del Mauro in festa. Da segnalare la grande

prova di Gay (13 punti, 10 rimbalzi e 4 assist per un totale di 21 di valutazione) e Donda ancora

una volta dominante sotto le plance con 14 punti e 8 rimbalzi.

Partenza intensa ma con basse percentuali al Del Mauro, dove la Scandone e Virtus Matera

faticano inizialmente a trovare ritmo offensivo. Coach Dell’Imperio deve rinunciare a Kmetic,

ancora alle prese con i postumi di gara 1, e inserisce nelle rotazioni il capitano Andrea Iannicelli.

A rompere l’equilibrio sono le triple di Gay e Cioppa, che firmano il primo allungo biancoverde

insieme a una difesa aggressiva che mette in difficoltà l’attacco lucano. Avellino trova continuità

anche dall’arco con Duranti, mentre l’alley-oop Cantone-Donda accende il Del Mauro. Matera

resta comunque in partita approfittando di qualche fallo di troppo commesso dalla Scandone. Nel

finale, la giocata di Vitale sulla sirena vale il 22-14 con cui si chiude il primo quarto.

Nel secondo quarto Matera resta a contatto grazie ad Ani, mentre sotto canestro si accende il duello tra Ragusa e Preira. Dopo alcune imprecisioni offensive, la tripla di Gay riporta la Scandone

sul +11, ma la Virtus reagisce subito con il semigancio di Preira che vale il -7 e costringe coach

Dell’Imperio al time out. Avellino esce bene dalla sospensione con la tripla di Duranti e i punti

spalle a canestro di Donda. Nel finale i biancoverdi alzano l’intensità difensiva e chiudono ogni

linea di passaggio, mentre Duranti, tra i migliori in casa Avellino, firma due triple consecutive che

spaccano la gara portando la Scandone sul +14. Sulla sirena arriva poi la bomba incredibile di Gay che manda Avellino all’intervallo sul +18: 45-27 al 20’.

La Scandone rientra dagli spogliatoi con un impatto devastante sul match: il parziale di 8-0 firmato

da Cioppa e Donda spinge immediatamente Avellino oltre i venti punti di vantaggio, con Matera in

evidente difficoltà su entrambe le metà campo. I biancoverdi alzano ulteriormente ritmo e

intensità, macinano gioco e punti e toccano il +25 grazie a una pressione difensiva asfissiante che

manda completamente fuori giri l’attacco lucano. Coach Miriello è costretto al time out nel

tentativo di interrompere l’inerzia di una gara ormai nelle mani della Scandone.

Sotto canestro Stefanini domina l’area, mentre Avellino controlla anche i secondi possessi,

mostrando superiorità fisica e mentale in tutti i settori del campo. Il terzo quarto è un monologo

biancoverde: con un parziale di 22-11 la Scandone chiude virtualmente la sfida e al 30’ conduce 67-38.

Nell’ultimo quarto la Scandone gestisce senza particolari affanni l’ampio vantaggio accumulato nei tre periodi precedenti, controllando ritmo e possessi. Matera prova quantomeno a rendere meno pesante il passivo, ma i biancoverdi continuano a mantenere alta l’attenzione difensiva amministrando il match fino alla sirena finale che chiude la contesa sul 77-53.Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “ Non posso che essere contento e soddisfatto. Tenere Matera a questi punteggi non è da tutti ed è il segnale di una squadra in salute, che vuole continuare a inseguire il proprio obiettivo. Devo fare i complimenti ai ragazzi: dopo aver espugnato il PalaSassi siamo riusciti a chiudere la serie davanti al nostro pubblico. Non posso fare altro che applaudire questo gruppo, sono stati davvero straordinari. Ora ci prepariamo al meglio per affrontare la finale contro Reggio Calabria”.

Parziali: 22-14; 23-13; 22-11; 10-15

Tabellino

Scandone Avellino. Scanzi 5, Cioppa 14, Cantone 3, Ragusa , Iannicelli , Duranti 15, Stefanini 11, Gay 13, Donda 14, Vitale 2

Coach Dell’Imperio

Virtus Matera. Belgrano 2, Ani 7, Zanetti 2, Labovic 7, Roberto 4, Maraglino 2, Valle 3 ,Dottorini 2, Preira 21, Mavric 3, De Mola, Bischetti

Coach Miriello