Torna il “Kids Festival”: cinque giorni di giochi, spettacoli e inclusione al Parco delle Acacie

Dal 29 maggio al 2 giugno il Parco delle Acacie di Atripalda si trasformerà in un grande villaggio dedicato ai più piccoli con il ritorno del “Kids Festival”, la manifestazione che da quattro edizioni mette al centro infanzia, aggregazione e socialità.

Cinque giorni di spettacoli, musica, animazione, gonfiabili e attività pensate per bambini e adolescenti, in un appuntamento che punta a coinvolgere l’intera comunità cittadina attraverso momenti di condivisione e divertimento per le famiglie.

L’edizione 2026 avrà come tema “Potere all’infanzia”, un messaggio chiaro che richiama l’importanza di ascoltare, valorizzare e sostenere i più giovani, offrendo loro spazi sani di crescita, incontro e partecipazione.

La manifestazione è organizzata dalla società di consulenza di direzione e management VSA srl, guidata dalla dottoressa Anna Aurigemma, insieme al progetto associativo di Borgo Ferrovia “Nuir à Ferrovia Young” e a “Gonfiabili di Lulu”.

Un’iniziativa che guarda ai bambini, agli adolescenti ma anche alle fasce più fragili della popolazione, promuovendo un modello di imprenditoria sociale capace di affiancare le istituzioni nella realizzazione di eventi e attività rivolti alla collettività.

Il programma prevede un vero e proprio villaggio del divertimento accessibile a tutti, con area food, musica, animazione e spettacoli distribuiti tra mattina e pomeriggio.

Gli organizzatori parlano di un “modello evoluto d’impresa”, fondato sulla sensibilità verso le politiche sociali e sulla scelta di destinare risorse aziendali a progetti che mettano al centro inclusione, solidarietà e attenzione verso l’infanzia.

Per cinque giorni il Parco delle Acacie diventerà così uno spazio di incontro e partecipazione, confermando il “Kids Festival” come uno degli appuntamenti più attesi dedicati ai bambini e alle famiglie del territorio.