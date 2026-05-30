Atripalda celebra il Centenario della Madonna del Carmine: inaugurata la mostra fotografica “Cent’anni in mostra”

Un viaggio lungo un secolo tra fede, tradizione e memoria collettiva. Ad Atripalda è stata inaugurata la mostra fotografica “Cent’anni in mostra”, iniziativa promossa nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dell’Incoronazione di Maria Santissima del Carmelo, Patrona della città, dal parroco don Ranieri Picone.

Allestita presso la chiesa di San Nicola da Tolentino, l’esposizione raccoglie immagini storiche, testimonianze e momenti significativi che raccontano il profondo legame tra la comunità atripaldese e la Madonna del Carmine. Un percorso emozionante che attraversa cento anni di storia cittadina, tra processioni, celebrazioni religiose, volti, piazze gremite e tradizioni tramandate di generazione in generazione.

La mostra rappresenta non soltanto un omaggio alla ricorrenza del Centenario, ma anche un’occasione per riscoprire le radici della comunità e custodire una memoria condivisa che continua a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini.

All’inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo, con il presidente del consiglio comunale delegato alla Cultura Lello Barbarisi e l’assessore all’Istruzione Lello Labate, che ha espresso il proprio entusiasmo per l’iniziativa: «Quante emozioni all’inaugurazione della mostra fotografica in occasione del Centenario dell’Incoronazione di Maria Santissima del Carmelo, Patrona di Atripalda».

Il primo cittadino ha poi rivolto un ringraziamento speciale a don Ranieri Picone, Fernando Cucciniello, Oscar Maiello e Gabriele Rescigno, protagonisti dell’organizzazione dell’evento, definendola «una meravigliosa iniziativa» capace di raccontare la storia e l’identità della città attraverso le immagini.

La mostra resterà aperta al pubblico presso la chiesa di San Nicola da Tolentino dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di rivivere un secolo di devozione e di riscoprire il patrimonio storico e spirituale che lega Atripalda alla sua Patrona.