Atripalda si prepara a salutare Vincenzo Nigro: oggi la messa in suffragio nella chiesa di Sant’Ippolisto

La comunità di Atripalda si stringe ancora una volta nel ricordo di Vincenzo Nigro, scomparso prematuramente all’età di 40 anni. Nella giornata di mercoledì si sono svolti a Cervere, in provincia di Cuneo, i funerali del giovane atripaldese, alla presenza dei familiari, degli amici e di quanti hanno voluto rendergli l’ultimo saluto.

Al termine della cerimonia funebre, il feretro è stato accompagnato al cimitero di Bra per la cremazione. Le ceneri di Vincenzo riposeranno nel cimitero di Atripalda, la sua città d’origine.

Per consentire alla comunità atripaldese di raccogliersi in preghiera e ricordarlo insieme, è stata organizzata una messa in suffragio che sarà celebrata questo pomeriggio, sabato 30 maggio, alle ore 16 presso la Chiesa di Sant’Ippolisto. Un momento di fede e di condivisione del dolore che offrirà a parenti, amici e conoscenti l’opportunità di salutare Vincenzo e stringersi attorno ai suoi cari.

A darne comunicazione sono i familiari: la compagna Maria Graglia, il fratello Francesco con Sonia, gli amici e tutti i parenti, che in queste ore stanno ricevendo numerose testimonianze di affetto e vicinanza.

La scomparsa di Vincenzo Nigro ha profondamente colpito Atripalda. Numerosi i messaggi apparsi sui social network, dove viene ricordato come una persona solare, generosa e amata da tutti. Un vuoto difficile da colmare per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui momenti di vita.

La famiglia ha espresso il proprio ringraziamento a quanti hanno partecipato e continuano a partecipare al dolore per questa grave perdita.