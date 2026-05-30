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“Radici”, ad Avellino il successo della presentazione del libro di Piero Mastroberardino

Pubblicato in data: 30/5/2026 alle ore:09:30 • Categoria: Cultura

Grande partecipazione all’Auditorium dell’ex Carcere Borbonico di Avellino per la presentazione di “Radici. Storia di un’impresa familiare”, il volume del Cavaliere del Lavoro e docente universitario Piero Mastroberardino pubblicato da  Solferino Libri.

L’opera ripercorre tre secoli di storia della famiglia Mastroberardino, intrecciando le vicende imprenditoriali dell’azienda vitivinicola di Atripalda con i grandi eventi che hanno segnato la storia del Mezzogiorno, dell’Italia e del mondo. Un racconto costruito attraverso lettere, documenti, fotografie e testimonianze custodite negli archivi di famiglia, che restituisce uno spaccato autentico della crescita di una dinastia imprenditoriale capace di portare i vini d’Irpinia sui mercati internazionali.

A dialogare con l’autore sono stati l’ex ministro Ortensio Zecchino e il giornalista de Il Mattino Generoso Picone, che hanno guidato il pubblico nell’analisi dei contenuti del volume, tra storia economica, memoria familiare e trasformazioni sociali.

Al termine dell’incontro, Mastroberardino ha affidato ai social il suo ringraziamento: «La presentazione del libro “Radici” ad Avellino è stata una splendida immersione nel calore degli amici vecchi e nuovi della mia città». Un pensiero speciale è stato rivolto a Zecchino e Picone per aver «magistralmente guidato il cammino dell’analisi del testo», oltre ad Assunta D’Amore e alla libreria Mondadori per il sostegno all’iniziativa.

Un appuntamento che ha confermato l’interesse del pubblico per un’opera che racconta, attraverso una storia familiare, una parte significativa dell’identità culturale ed economica dell’Irpinia.

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