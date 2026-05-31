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“Voce Fuori Campo” trionfa a Manocalzati: primo premio nazionale per il giornale del De Caprariis di Atripalda

Pubblicato in data: 31/5/2026 alle ore:09:12 • Categoria: Cultura

Grande soddisfazione per il liceo “V. De Caprariis” di Atripalda che ha conquistato il primo premio nella sezione SSSG cartaceo della XXVI edizione del Concorso Nazionale “Il miglior giornale scolastico Carmine Scianguetta”, svoltosi nella suggestiva cornice del Castello di San Barbato a Manocalzati.

A ricevere il prestigioso riconoscimento è stato il giornale d’istituto “Voce Fuori Campo”, premiato dalla commissione esaminatrice presieduta dal sindaco di Manocalzati, Pasquale Tirone. Tra le motivazioni del riconoscimento figurano la qualità dell’impostazione grafica, la ricchezza dei contenuti e la capacità di affrontare temi diversi, dall’attualità internazionale alla cronaca scolastica, dagli approfondimenti scientifici alle questioni sociali più rilevanti come bullismo, inclusione e immigrazione.

Applausi anche per Alessandro Fausto, protagonista di una brillante esibizione musicale che, grazie alla sua voce e alla sua abilità con la chitarra elettrica, gli è valsa il primo premio nella categoria performance.

Visibilmente emozionata la professoressa Pina Ammaturo, da anni anima e guida del progetto editoriale, che ha ringraziato il Comune di Manocalzati e gli organizzatori del concorso, portando anche i saluti del dirigente scolastico Antonio Spagnuolo.

Il riconoscimento rappresenta il premio per l’impegno, la creatività e la passione dei giovani redattori del De Caprariis, protagonisti di un’esperienza che valorizza il giornalismo scolastico come strumento di crescita culturale e civile. Un successo che conferma il valore di un progetto capace di dare voce ai ragazzi e alle loro idee.

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