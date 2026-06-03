La forza delle donne al centro del Festival del Libro Itinerante di ACIPeA

Si è svolto lo scorso 23 maggio, nella cornice della Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda, l’atteso appuntamento del Festival del Libro Itinerante, promosso dall’associazione ACIPeA in occasione della rassegna nazionale “Maggio dei Libri”.

Al centro della serata vi è stato il dialogo con due importanti autrici, Lucia Gaeta e Giovanna Maffeo, che attraverso le loro opere hanno offerto lo spunto per una riflessione ben più ampia e profonda: il ruolo della donna nella società contemporanea, la sua straordinaria forza interiore e la capacità di rinascere di fronte alle avversità della vita. La presentazione ha unito due generi letterari differenti, la poesia e la narrativa, capaci però di convergere verso lo stesso nucleo emotivo.

La poesia di Lucia Gaeta: Con la sua raccolta “Oltre il visibile”, l’autrice ha scavato nell’interiorità umana, usando il verso poetico come uno specchio dell’anima per esplorare i sentimenti più intimi e complessi.

La narrativa di Giovanna Maffeo: Attraverso il romanzo “Donne in messa in piega”, la scrittrice ha dato voce a storie edinamiche quotidiane e percorsi di vita in cui molte lettrici possono rispecchiarsi.

Partendo dalle pagine dei due libri, la moderatrice, la giornalista Laura Russo ha saputo tessere un filo conduttore focalizzato interamente sulla resilienza delle donne. Il dibattito non si è limitato all’analisi dei testi, ma si è trasformato in un manifesto sulla capacità femminile di resistere alle tempeste della vita, reinventarsi, trovando in una nuova messa in piega, per citare il titolo di Maffeo, anche quando tutto sembra cedere.

La serata ha celebrato una forza che non è mai prevaricazione, ma dignità, accoglienza e coraggio di guardare, appunto, “oltre il visibile”. A impreziosire l’evento sono stati la partecipazione straordinaria del gruppo “Aizate ‘a capo” e il contributo della special guest Lidia Di Paola, che hanno reso l’incontro un momento di autentica condivisione e riscatto culturale