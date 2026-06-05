Dalla prossima seduta sul Consuntivo via allo streaming del Consiglio comunale di Atripalda. Il sindaco: “Promessa mantenuta”

Dalla prossima seduta dedicata all’approvazione del rendiconto di gestione, il Consiglio comunale di Atripalda sarà trasmesso in streaming. Dopo mesi di confronto politico e le ripetute sollecitazioni arrivate dai banchi dell’opposizione, il Comune è pronto ad attivare il nuovo sistema di trasmissione delle sedute consiliari, consentendo ai cittadini di seguire in diretta e anche in differita i lavori dell’assise cittadina.

A spingere con forza sul tema erano state soprattutto le minoranze, con l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo tra i consiglieri che più volte avevano incalzato la maggioranza chiedendo maggiore trasparenza e strumenti di partecipazione più moderni.

Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo annuncia il via libera definitivo.

«Era una promessa che personalmente avevo fatto – spiega il primo cittadino – e devo anche riconoscere che la richiesta è arrivata dai banchi della minoranza e dell’opposizione, perché si era notata una scarsa partecipazione ai Consigli comunali».

L’intervento ha consentito il completo aggiornamento tecnologico della sala consiliare.

Sono state sostituite tutte le postazioni microfoniche assegnando basi singole a consiglieri, assessori e partecipanti ai lavori.

Due telecamere motorizzate installate nella sala riconosceranno automaticamente il punto da cui proviene l’intervento, orientandosi direttamente sulla persona che prende la parola.

Una novità che punta a migliorare la qualità delle riprese ma anche la fruibilità dei contenuti.

Il software acquistato dal Comune permetterà infatti la trascrizione automatica degli interventi attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Lo streaming non si limiterà quindi alla diretta.

I cittadini potranno consultare le sedute anche successivamente, effettuando ricerche testuali sugli argomenti trattati e recuperando rapidamente singoli passaggi del dibattito.

Ogni punto all’ordine del giorno sarà indicizzato digitalmente, permettendo di raggiungere direttamente la parte della seduta che interessa.

La piattaforma consentirà inoltre di conservare lo storico delle registrazioni creando un archivio digitale dei Consigli comunali.

Prevista anche una registrazione di sicurezza su dispositivi esterni per garantire la conservazione dei contenuti.

L’intervento ha riguardato pure la qualità dell’impianto audio.

Con il nuovo sistema sarà possibile utilizzare contemporaneamente microfoni fissi e wireless senza disturbi o problemi tecnici.

Tra le funzionalità future che potrebbero essere implementate figurano anche gestione automatica delle presenze, conteggio delle votazioni e consultazione online dello storico delle partecipazioni e dei voti.

Per il momento il Comune partirà con una versione base.

Il nuovo impianto potrà inoltre essere utilizzato non solo per i Consigli comunali ma anche per eventi pubblici, incontri istituzionali e iniziative organizzate nella sala consiliare.