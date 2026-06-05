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“Dedicato a te”, sport e solidarietà per ricordare Angelo Galasso: torna l’evento della Black Zone Avellino

Pubblicato in data: 5/6/2026 alle ore:11:45 • Categoria: Attualità

Una giornata di sport, amicizia e solidarietà per mantenere vivo il ricordo di Angelo Galasso.

Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 10, il Giardino dello Sport in via Atripalda di Avellino ospiterà la seconda edizione di “Dedicato a te”, la manifestazione organizzata dal gruppo Black Zone Avellino e dedicata alla memoria del giovane tifoso.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna con l’obiettivo di unire il ricordo di Angelo ai valori della condivisione, dell’aggregazione e dell’impegno sociale. Nel corso della giornata amici, tifosi e cittadini potranno ritrovarsi per vivere insieme momenti di sport e partecipazione, contribuendo allo stesso tempo a una causa benefica.

L’intero ricavato dell’evento sarà infatti devoluto in beneficenza, trasformando il ricordo in un gesto concreto di solidarietà. «Dopo il successo e le emozioni della prima edizione – spiegano gli organizzatori – vogliamo continuare a celebrare la memoria di Angelo con una giornata capace di coinvolgere amici, tifosi e cittadini. Un’occasione per stare insieme, divertirci e lasciare un segno concreto nel sociale, nel pieno spirito ultras che ci contraddistingue».

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e condividere una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. L’appuntamento è quindi fissato per sabato 13 giugno al Giardino dello Sport di Avellino, con un pensiero costante rivolto ad Angelo Galasso, il cui ricordo continua a vivere attraverso iniziative capaci di unire una comunità intera.

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