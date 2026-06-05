  
sabato 06 giugno 2026
Flash news:   Elezione Presidente della Provincia, domani il voto: sfida Buonopane-Picone Mercatino rionale, stop ai servizi dal 15 giugno: il Comune accelera sul rilascio dei locali Irpinia Pride 2026, domenica 14 giugno Atripalda si colora di diritti e inclusione. Foto L’Arma dei Carabinieri festeggia 212 anni al servizio dei cittadini: cerimonia ad Avellino Parte il progetto “Ludoteche Estive 2026” del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 Dalla prossima seduta sul Consuntivo via allo streaming del Consiglio comunale di Atripalda. Il sindaco: “Promessa mantenuta” Nuovo Pronto Soccorso del Moscati: al via l’ultimo step dei lavori Parte la campagna abbonamenti Branco 2026/27 Avellino Basket, conferma di coach Di Carlo: “Pronto a dare il massimo” “Dedicato a te”, sport e solidarietà per ricordare Angelo Galasso: torna l’evento della Black Zone Avellino

Elezione Presidente della Provincia, domani il voto: sfida Buonopane-Picone

Pubblicato in data: 5/6/2026 alle ore:20:22 • Categoria: Politica

Si sono regolarmente costituiti il Seggio centrale e la Sottosezione per le Elezioni del Consiglio Provinciale di Avellino presso Palazzo Caracciolo, con il formale insediamento dei componenti i predetti Uffici elettorali per le conseguenti operazioni di rito.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domani, SABATO 6 GIUGNO 2026, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio SABATO 6 GIUGNOdalle ore 20:00, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Tali operazioni saranno riprese in diretta streaming live e visibili ai seguenti link:

SEGGIO CENTRALE

https://youtube.com/live/s42UO4l-EVY

SOTTOSEZIONE

https://youtube.com/live/uAZS8fktL30

Nel corso della giornata di domani verranno rese note le percentuali di affluenza al Seggio centrale e alla Sottosezione alle ore 12:00, alle ore 17:00 e l’affluenza definitiva dopo la chiusura delle operazioni di voto alle ore 20:00.

Al termine dello spoglio, l’Ufficio Elettorale procederà alle operazioni di competenza con la proclamazione degli eletti, presso la Sala Grasso della Provincia di Avellino.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *