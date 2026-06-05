Irpinia Pride 2026, domenica 14 giugno Atripalda si colora di diritti e inclusione. Foto

Atripalda si prepara a ospitare la sesta edizione dell’Irpinia Pride, in programma domenica 14 giugno. La manifestazione, organizzata da Apple Pie Arcigay Avellino, torna nella città del Sabato dove aveva già fatto tappa nel 2019.

La presentazione si è svolta nella sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Paolo Spagnuolo e del presidente di Apple Pie Arcigay Avellino, Christian Coduto. «È un onore ospitare questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco –. Si tratta di una battaglia di civiltà che punta ad abbattere pregiudizi e discriminazioni».

«Per noi è come chiudere un cerchio – ha spiegato Coduto –. Torniamo in una città che ci ha accolto con entusiasmo. Il Pride continua a essere uno strumento fondamentale per promuovere rispetto, inclusione e diritti». Lo slogan scelto per l’edizione 2026 è: “Tranquillo, non è contagioso. È favoloso”.

Il corteo partirà alle ore 17 da Piazza Umberto I e attraverserà la città con sette tappe dedicate a testimonianze e interventi di ospiti, tra cui don Vitaliano Della Sala, Porpora Marcasciano, Alessio Marzilli e le Famiglie Arcobaleno. La manifestazione si concluderà nuovamente in Piazza Umberto con spettacoli, performance artistiche e musica.

Coduto ha infine ribadito la volontà di rendere il Pride sempre più itinerante: «Vogliamo coinvolgere l’intera provincia perché l’Irpinia Pride appartenga davvero a tutto il territorio».