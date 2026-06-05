  
sabato 06 giugno 2026
Flash news:   Elezione Presidente della Provincia, domani il voto: sfida Buonopane-Picone Mercatino rionale, stop ai servizi dal 15 giugno: il Comune accelera sul rilascio dei locali Irpinia Pride 2026, domenica 14 giugno Atripalda si colora di diritti e inclusione. Foto L’Arma dei Carabinieri festeggia 212 anni al servizio dei cittadini: cerimonia ad Avellino Parte il progetto “Ludoteche Estive 2026” del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 Dalla prossima seduta sul Consuntivo via allo streaming del Consiglio comunale di Atripalda. Il sindaco: “Promessa mantenuta” Nuovo Pronto Soccorso del Moscati: al via l’ultimo step dei lavori Parte la campagna abbonamenti Branco 2026/27 Avellino Basket, conferma di coach Di Carlo: “Pronto a dare il massimo” “Dedicato a te”, sport e solidarietà per ricordare Angelo Galasso: torna l’evento della Black Zone Avellino

Irpinia Pride 2026, domenica 14 giugno Atripalda si colora di diritti e inclusione. Foto

Pubblicato in data: 5/6/2026 alle ore:16:03 • Categoria: Attualità

Atripalda si prepara a ospitare la sesta edizione dell’Irpinia Pride, in programma domenica 14 giugno. La manifestazione, organizzata da Apple Pie Arcigay Avellino, torna nella città del Sabato dove aveva già fatto tappa nel 2019.

La presentazione si è svolta nella sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Paolo Spagnuolo e del presidente di Apple Pie Arcigay Avellino, Christian Coduto. «È un onore ospitare questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco –. Si tratta di una battaglia di civiltà che punta ad abbattere pregiudizi e discriminazioni».

«Per noi è come chiudere un cerchio – ha spiegato Coduto –. Torniamo in una città che ci ha accolto con entusiasmo. Il Pride continua a essere uno strumento fondamentale per promuovere rispetto, inclusione e diritti». Lo slogan scelto per l’edizione 2026 è: “Tranquillo, non è contagioso. È favoloso”.

Il corteo partirà alle ore 17 da Piazza Umberto I e attraverserà la città con sette tappe dedicate a testimonianze e interventi di ospiti, tra cui don Vitaliano Della Sala, Porpora Marcasciano, Alessio Marzilli e le Famiglie Arcobaleno. La manifestazione si concluderà nuovamente in Piazza Umberto con spettacoli, performance artistiche e musica.

Coduto ha infine ribadito la volontà di rendere il Pride sempre più itinerante: «Vogliamo coinvolgere l’intera provincia perché l’Irpinia Pride appartenga davvero a tutto il territorio».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *