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Mercatino rionale, stop ai servizi dal 15 giugno: il Comune accelera sul rilascio dei locali

Pubblicato in data: 5/6/2026 alle ore:16:12 • Categoria: Attualità

Scaduto il termine del 31 maggio fissato dal Comune per la riconsegna dei box del mercatino rionale di via Marino Caracciolo, la vicenda entra ora in una nuova fase. L’amministrazione comunale di Atripalda ha infatti inviato una nuova comunicazione agli occupanti annunciando che dal prossimo 15 giugno saranno sospesi i servizi garantiti dall’ente all’interno della struttura.

La decisione arriva dopo l’aggiudicazione definitiva dell’immobile alla Antonio Iannaccone Srl e l’avvio delle procedure legali per ottenere il rilascio dei locali ancora occupati.

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