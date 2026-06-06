Elezione del Presidente della Provincia di Avellino, affluenza alle ore 12: i primi dati

Pubblicato in data: 6/6/2026 alle ore:13:51 • Categoria: Politica •

Alle ore 12,00 hanno votato – complessivamente – 528 aventi diritto su 1.372, pari al 38,48% del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 334 votanti su 884 – 37,78% Fascia B: 99 votanti su 256 – 38,67% Fascia C: 47 votanti su 130 – 36,15% Fascia D: 48 votanti su 102 – 47,06%

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