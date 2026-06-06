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Elezione del Presidente della Provincia di Avellino, affluenza alle ore 17

Pubblicato in data: 6/6/2026 alle ore:18:10 • Categoria: Politica

Alle ore 17,00 hanno votato – complessivamente – 853 aventi diritto su 1.372, pari al 62,17% del corpo elettorale.

Così nel dettaglio:

Fascia A: 525 votanti su 884 59,39%

Fascia B: 180 votanti su 25670,31%

Fascia C: 83 votanti su 13063,85%

Fascia D: 65 votanti su 10263,72%

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