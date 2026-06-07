Lacrime e commozione per il questore Picone: l’ultimo saluto alla madre Antonia Ruta

Grande partecipazione e profonda commozione ieri mattina nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Ospedaletto d’Alpinolo per l’ultimo saluto ad Antonia Ruta, vedova Picone, madre del questore di Avellino, Pasquale Picone. Al rito funebre, officiato dal parroco Pietro Codori insieme a don Antonio Dente, hanno preso parte numerose autorità civili e militari, tra cui il prefetto Rossana Riflesso, che hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia.

Particolarmente toccante il ricordo del sindaco Luigi Marciano, che ha descritto Antonia Ruta come una donna legata ai valori della comunità e capace di trasmettere al figlio il senso del dovere e del servizio allo Stato.

Momento di intensa emozione anche quando la nipote Francesca ha letto dall’altare una lettera scritta dal questore Pasquale Picone per la madre, suscitando commozione tra i presenti. Un dolore condiviso dall’intera comunità, stretta attorno alla famiglia in questo momento di profonda tristezza.